Общество

Администрация Пскова во главе с Борисом Елкиным вышла на субботник. ФОТО

Администрация города Пскова вышла на субботник сегодня, 4 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Субботник провели у памятного знака на месте Шталага-372 на улице Юбилейной. Участие в мероприятии приняли, в частности, глава города Борис Елкин, первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова, исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, заместители председателя городской Думы Владимир Воробьев и Михаил Иванов и другие.

«Шталаг 372» (Stalag-37) - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей для военнопленных, располагавшихся в годы оккупации на территории Северо-Запада СССР. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался на Завеличье, в районе нынешней улицы Юбилейной, в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский.

По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей в 1945 году военные преступления на территории Пскова, в этом лагере погибли более 75 тысяч военнопленных. Место их гибели увековечено в конце ХХ века скромным гранитным монументом.