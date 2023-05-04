Общество

Псковичам напомнили о действующем запрете купания в водоемах

Соблюдать меры безопасности на водоемах в период майских праздников призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

«С наступлением выходных и праздничных дней любители рыбной ловли и активного отдыха у воды обязательно захотят выехать на отдых к водоемам. Однако, следует помнить, что водные объекты всегда являются источником повышенной опасности.

Отдыхающим у водоемов нужно помнить о том, что температура воды еще очень низкая и водные процедуры могут привести к гибели. Купание в водоемах запрещено до официального начала купального сезона. Его открывают только после прогрева воды до минимально комфортной температуры 18-20°С, проведения водолазных работ, очистки дна и прибрежной территории, принятии пляжей к эксплуатации», - рассказали в ведомстве.

Также категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами - «Купание запрещено!», поскольку это может привести к несчастным случаям и гибели людей.

«Любителям рыбной ловли следует помнить, что в области проходят мероприятия по охране весенне-нерестующих видов рыб и по 15 июня включительно запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклах, на всех водоемах области. Поэтому лов рыбы можно осуществлять только с берега или на маломерных судах без моторов, чтобы не беспокоить рыбу во время нереста. Перед выходом на воду необходимо проверить исправность судна и его укомплектованность спасательными средствами», - напомнили в ведомстве.

Псковичам рекомендовали взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, сообщить родственникам информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения и времени возвращения назад. Необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время.

Температура воды весной, как правило, составляет 2-12 °С. Нахождение в холодной воде может привести к тяжелым последствиям для организма. Так, время безопасного пребывания человека в воде при ее температуре 2-3°С серьезно навредит человеку через 10-15 минут, вода температурой менее 2°С может привести к необратимым последствиям уже через 5-8 минут. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не произошло опрокидывания лодки или падения в воду.

«Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», - посоветовали в МЧС.