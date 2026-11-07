Михаил Ведерников доложил о готовности Псковской области к зимнему туристическому сезону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, которая прошла под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства РФ

«За девять месяцев 2026 года по России совершено около 71 миллиона поездок. Основной вклад в рост поездок внесли регионы с развитой туристической и транспортной инфраструктурой. Прежде всего — Московская область, Москва, Татарстан. Отрадно, что въездной поток вырос на 17,5%. Мы видим, что за девять месяцев нашу страну посетило больше четырех миллионов иностранных туристов. Рассчитываем, что по итогам года выйдем на цифру — более шести миллионов поездок», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что нужно продолжить работу по созданию туристических продуктов, повышению привлекательности регионов для россиян и зарубежных гостей. Также Дмитрий Чернышенко уделил внимание вопросам безопасности зимних курортов, реализации показателей президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Михаил Ведерников рассказал о развитии туристской инфраструктуры и готовности региона к зимнему туристическому сезону. Глава региона сообщил, что с 2023 года турпоток вырос больше чем на 20%. В прошлом году в регион приехали 546 тысяч туристов, а 2,5 миллиона экскурсантов посетили ключевые точки притяжения.

«Псковская область к зимнему туристическому сезону готова. Зима — важное для нас время. Если за зимний сезон 2024–2025 регион посетили 83 тысяч чел, то за прошлый сезон — уже более 88 тысяч», — сказал Михаил Ведерников.

Говоря об обновлении транспортной инфраструктуры, Губернатор обратил внимание на открытие нового терминала прилета с VIP-залом в аэропорту «Княгиня Ольга», планомерном развитии туристской навигации. Область ежегодно дает муниципалитетам субсидии. С 2023 по 2025 год установлено больше 700 знаков, в этом году добавят еще 133.

Михаил Ведерников также сообщил о готовности дорожных служб и гостиничной базы к сезону: «Специализированная техника и запасы материалов на месте, погода отслеживается круглосуточно. На пяти автотуристических маршрутах до конца года отремонтируют 35,4 километра дорог и три моста».

Активно Псковская область развивает и номерной фонд. В области 190 классифицированных средств размещения, за последние несколько лет введены три современных высококлассных отеля и несколько модульных отелей. До конца декабря по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» откроют 62 новых номера в загородных модульных гостиницах, два кемпинга и туристско-информационный центр на национальном маршруте «Александр Невский — имя России».

Подробно остановился губернатор и на первых итогах реализации бренда «Рождество начинается здесь», который был запущен в 2024 году при поддержке президентского нацпроекта для сглаживания сезонности.

«Псковская земля — Родина княгини Ольги, первой русской христианской правительницы, и Князя Владимира, который крестил нашу страну. По сути, от него идет традиция масштабного празднования Рождества на Руси. Завершены два этапа проекта: разработаны брендбук и концепция, украшены главные улицы Пскова, у многих храмов установлены вертепы. Идею активно подхватил бизнес: 56 предпринимателей в брендбуке проекта создали уникальные инсталляции, рестораны отразили идею в своих меню. В итоге в новогодние праздники туристов в самом Пскове стало больше на 8% по сравнению с 2025 годом», — добавил глава региона.

Анонсировал губернатор и новые активности в рамках развития проекта. В канун этих новогодних праздников на набережной Псковы откроется рождественская ярмарка. Будет запущен Рождественский туристический маршрут по кафе, ресторанам, сувенирным лавкам и мастерским. В 2027 году добавят подсветку двух мостов в Пскове и новые уличные инсталляции. Свои программы готовят музеи-заповедники, туроператоры предлагают 39 новогодних маршрутов. Горнолыжный курорт откроет пять классифицированных трасс.

С учетом приоритета внедрения Цифрового ID встраиваем в проект систему лояльности: туристы, которые заселяются в гостиницу с его помощью, получат брендированные подарки и скидки, заметил Михаил Ведерников. Речь также зашла о необходимости развивать транспортную доступность, так как и авиарейсы, и железнодорожные маршруты демонстрируют очень высокую загрузку и востребованность.

В заседании комиссии также приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Иван Егоров, заместитель Председателя Совета Федерации Ирина Святенко, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, главы субъектов РФ и представители бизнеса.