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В госпитале имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули

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Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского (НМИЦ ВМТ) провели уникальную операцию по извлечению пули натовского калибра, вошедшей через глаз в голову военнослужащего. Об этом рассказал начальник нейрохирургического центра, профессор, заслуженный врач РФ Геннадий Антонов.

«Несмотря на то, что такое ранение является потенциально смертельным, пуля, вероятно, уже потеряла свою кинетическую энергию и, пройдя через орбиту, застряла между зрительным нервом и сонной артерией. То есть, теоретически, один миллиметр в одну сторону - человек теряет зрение, а если бы она ушла немного вбок, также на миллиметр, то человек погиб бы на поле боя от фатального кровотечения. В нашем случае пациенту повезло. Наверное, Господь Бог хранит его. Мы стабилизировали пациента, перевели нестандартную ситуацию в плановую и провели операцию, убрав пулю. Все прошло хорошо», — отметил он в беседе с ТАСС.

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