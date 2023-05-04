Общество

К посадке картофеля приступили в Псковском районе

На полях Псковского района в самом разгаре ведутся весенне-полевые работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Хозяйства района наращивают сев яровых культур, который составил 2508 га из запланированных 4345 га, из них зерновой клин составляет 1617 га. В крестьянско-фермерских хозяйствах Псковского района посеяно 120 га пшеницы.

Первыми к посадке картофеля среди сельскохозяйственных предприятий Псковского района приступили в «Агрофирме Победа». На сегодняшний день агрофирмой посажено 35 гектаров картофеля. Всего сельскохозяйственными предприятиями Псковского района планируется посадить 260 гектаров данной культуры (160 га в «Агрофирме Победа» и 100 га в «Драйв Экспресс»).

«ПсковАгроИнвест» приступило к севу кукурузы, который на сегодняшний день составил 100 га. Всего сельскохозяйственными предприятиями района планируется посеять 1392 га кукурузы. «Смена» посеяло 226 га рапса.

Продолжается подкормка минеральными удобрениями озимых культур, многолетних трав и пастбищ (всего подкормлено 937 га озимых культур, 1655 га многолетних трав и 340 га пастбищ), а также проводятся работы по боронованию многолетних трав и пастбищ (674 га и 286 га соответственно).

Хозяйствами закуплен необходимый объем минеральных удобрений, средств защиты растений, семян яровых культур.