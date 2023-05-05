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Николай Козловский: Ветераны ко Дню Победы получат единовременную денежную выплату из городского бюджета

Небольшие церемонии возложения цветов и венков, а также праздничный концерт для главных героев Дня Победы – ветеранов и участников войны, тружеников тыла, планируется провести 9 мая в Великих Луках. Об этом сообщил глава горда Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

Также в городе пройдут тематические концертные программы, выставки, творческие встречи во всех учреждениях культуры нашего города. Афиша мероприятий опубликована на официальном сайте города и в социальных сетях.

На сегодняшний день в городе Великие Луки проживают 559 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 15 участников войны, семнадцать награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», два инвалида войны, 237 несовершеннолетних узников, 100 вдов погибших участников Великой Отечественной войны и 188 тружеников тыла.

«В части социальной поддержки ветеранов работа ведётся планово и системно, городская власть выполняет все взятые на себя обязательства. Ветераны ко Дню Победы получат единовременную денежную выплату из городского бюджета. Кроме того, городская власть, общественные организации находятся в постоянном контакте с ветеранами и их семьями. Оказывается помощь разного характера, в том числе и бытового», - сказал Николай Козловский.

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В этом году администрация города Великие Луки совместно с правительством региона оказала материальную помощь ветерану на ремонт жилого помещения. В преддверии 9 мая для ветеранов войны, чьи семьи изъявили желание, будут работать «фронтовые бригады». Творческие коллективы города развернут под окнами небольшие концертные площадки.