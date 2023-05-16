Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» приняли участие в шоу показов Trend

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» приняли участие в шоу показов Trend, которое состоялось в ТРК «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото: Татьяна Савраева

В рамках презентации новых коллекций весна-лето 2023 участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» смогли почувствовать себя моделями и «под аплодисменты зрителей стать королевами подиума».

В показах принимали участие магазины Bikko, Mango, Yuna Style, Podium и другие. Площадкой для показа стала центральная эстрада ТРК «Акваполис».