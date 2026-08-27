Главное звено образования

Вопросы качества обучения, доступности дошкольных учреждений, воспитания патриотизма и повышения престижа учительской профессии обсудили на августовском педагогическом совете в Пскове. Традиционное мероприятие состоялось 26 августа в БКЗ Псковской областной филармонии и собрало представителей региональной власти, педагогов, наставников и молодых специалистов. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

ИИ не заменит учителя

Красивые, нарядные и отдохнувшие за летние каникулы педагоги с улыбкой приветствовали друг друга. Впереди - новый учебный год с его радостями, трудностями и задачами, которые необходимо решать.

Традиционно главный вектор развития образования задает министерство просвещения Российской Федерации. О ключевых задачах, приоритетах и стратегических инициативах в видеообращении рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Одна из них - повышение престижа профессии учителя.

«С этим предложением "Единая Россия" обратилась к президенту. Он нас поддержал. Уже вышел указ, в котором признаются особый статус и общественная значимость педагогов, гарантируются условия профессионального развития, защита от угроз и посягательств на жизнь и здоровье, первоочередной порядок приема детей педагогов в детские сады и другие меры поддержки», - сообщил Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что в системе образования главное звено - это учитель. «Сейчас много разговоров про новые технологии и искусственный интеллект. Но никакие новые разработки вас заменить никогда не смогут. Только учитель может привить ученикам искренний интерес к знаниям, уважение к старшим и любовь к своей Родине», - отметил он.

Также в адрес участников областного педагогического совещания поступило привестствие от полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Полпред отметил, что российская система образования стоит на пороге новых вызовов, и от профессионализма, мудрости и терпения педагогов зависит будущее страны. «Образование неразрывно связано с воспитанием. Важно прививать молодежи уважение к истории Отечества, героической памяти предков, семейным традициям. Благодарю вас за ежедневный, нелегкий, но ответственный и важный труд», - сообщается в послании.

Есть чем гордиться

Система образования Псковской области модернизирует инфраструктуру, расширяет цифровые технологии и повышает качество обучения, уделяя особое внимание развитию, как школьников, так и педагогов. Об итогах прошедшего года и изменениях, которые ждут сферу с 1 сентября, рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что за последние годы образовательная инфраструктура в Псковской области очень серьезно изменилась. «За пять лет мы построили пять новых школ. В общей сложности это более 3 тысяч новых мест для наших детей. Продолжаем строительство школы для одаренных детей. В планах на ближайшие годы - капитальный ремонт еще почти 30 образовательных учреждений», - сообщил он.

Отдельное внимание регион уделяет дошкольному образованию: в прошлом году завершили капитальный ремонт детского сада №54 в Пскове. В этом году будут завершены работы еще в двух дошкольных учреждениях.

«Но современная инфраструктура - это только инструмент. Главное состояние нашей системы образования - это вы, уважаемые педагоги и ваши ученики. И результаты этого года дают нам полное право вами гордиться. 26 наших ребят получили 100 баллов на ЕГЭ. Трое по двум предметам. За каждым таким результатом способности самого ребенка, поддержка семьи и, конечно, огромная работа учителя», - подчеркнул он.

Глава региона обратил внимание, что в зале присутствует много молодых педагогов. «Это очень хороший знак», - сказал он. И попросил коллег поддержать их аплодисментами.

Коснулся Михаил Ведерников и наиболее чувствительного вопроса - кадрового. «Сегодня в системе образования открыто 240 вакансий. Это чуть больше 3% от общей численности педагогов. Напомню, что год назад их было 310, а в 2021 году более 400. То есть дефицит уверенно и системно сокращается», - сообщил губернатор, добавив, что это результат федеральных и региональных программ поддержки педагогических кадров.

Глава региона отметил, что впереди еще много задач. «Мы продолжим обновлять школы и детские сады, повышать качество образования, готовить кадры для экономики региона, привлекать молодых педагогов и создавать все условия, чтобы они оставались работать именно в нашем регионе. Но самое главное - сохранить сильное профессиональное педагогическое сообщество, которое у нас уже есть», - сказал Михаил Ведерников.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов обратил внимание на подготовку школ и учебных заведений к началу нового учебного года. «Проведена колоссальная работа, участие в которой принимали правительство Псковской области, профильные министерства, муниципалитеты, руководители муниципальных организаций, педагогические коллективы и родители наших детей», - сказал он, отметив, что инфраструктура изменилась в лучшую сторону. «Нам есть чем гордиться», - заметил спикер Заксобрания.

Отвечать на вызовы будущего

Депутат Государственной Думы Александр Козловский напомнил, что сегодня государство последовательно усиливает внимание к системе образования. Это касается и развития инфраструктуры, и обновления содержания обучения, и внедрения современных технологий, и самое главное - поддержки педагогических кадров. «Педагог - это основа всей образовательной системы. Именно поэтому сегодня важно говорить о создании полноценной системы кадрового развития, подготовки будущих педагогов, поддержке молодых специалистов, профессиональном росте опытных учителей, создании условий для работы и возможности строить долгосрочную профессиональную траекторию», - подчеркнул он.

При этом, отметил депутат, образование должно отвечать на вызовы будущего. «Необходимо готовить детей не только к сдаче экзаменов, но и к жизни в быстро меняющемся мире. Поэтому профориентация должна начинаться уже в школе. Здесь ключевая роль принадлежит педагогу. Именно учитель помогает ребёнку увидеть свои способности, заинтересоваться точными техническими дисциплинами и сделать первый шаг к будущей специальности», - подчеркнул он.

О важной роли духовно-нравственного воспитания школьников напомнил митрополит Псковский и Порховский Матфей. «Оглядываясь на пройденный год, мы с особым чувством благодарности свидетельствуем: взаимодействие Церкви и системы образования нашего древнего края перестало быть лишь благим пожеланием, но стало живой реальностью, приносящей добрые плоды», - сказал он.

В качестве примера он привел три проекта: разработанную на базе ПсковГУ программу повышения квалификации, по которой подготовлены более 100 дипломированных специалистов для преподавания основ православной культуры, паломнические поездки четвероклассников в древние обители в рамках программы «Духовное краеведение» и углубленное изучение православной культуры в гимназии №28.

«Мы имеем уникальный опыт, когда муниципальная школа становится местом углублённого изучения православных дисциплин в органичном единстве с общим общеобразовательным процессом. В каждую классную параллель направлены священнослужители, которые с одной стороны имеют диплом государственного образца, а с другой выступают как мудрые наставники в духовно-нравственных вопросах и надежные помощники классного руководителя», - заметил митрополит.

Задачи государственной важности

Традиционно для того, чтобы наметить векторы развития региональной системы образования, на сцену поднялся министр образования Псковской области Александр Сорокин.

«Наша инфраструктура охватывает все ступени развития личности: 107 детских садов, где закладывается фундамент будущих успехов; 153 школы, гарантирующие качественное общее образование от первого звонка до выпускного экзамена; 15 профессиональных колледжей и техникумов, которые готовят специалистов своего дела, востребованных на рынке труда региона; 77 учреждений дополнительного образования, где раскрываются творческие способности. Перед нами стоит стратегическая задача - опираясь на этот мощный ресурс, воспитать поколения патриотов, интеллектуалов и созидателей, готовых взять ответственность за будущее родного края и страны», - отметил он.

Одна из таких задач - обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования и синхронизировать график работы детских садов с реальной занятостью родителей.

«2026 год объявлен годом дошкольного образования. Обеспечение доступности дошкольного образования остается безусловным приоритетом региональной политики. В рамках завершившегося нацпроекта "Образование" проведена масштабная работа по строительству новых корпусов. В 2025 году успешно завершен капитальный ремонт детского сада №54 города Пскова с объемом финансирования более 68 миллионов рублей. В 2026 году будет завершен ремонт еще трех дошкольных учреждений региона. Благодаря этим мерам наши дети получают возможность посещать современные, теплые и безопасные детские сады рядом с домом», - сказал Александр Сорокин.

По его словам, в регионе создано достаточное количество мест в детских садах для всех детей. Но беспокоит снижение рождаемости. И чтобы решить демографический вопрос, необходимо кардинальное повышение гибкости инфраструктуры образования. «Мы должны обеспечить стопроцентную доступность услуг детских садов для современных семей, чьи трудовые графики не всегда совпадают со стандартным расписанием учреждений. Перед нами поставлена конкретная цель – создание серии дежурных групп. Это специализированная форма организации дополнительного режима пребывания детей вне основного расписания», - отметил он.

Немаловажным остается профильное образование. «Реализация потенциала каждого ребенка осуществляется через глубоко продуманную систему ранней профилизации, которая позволяет школьникам не только успешно стать государственную итоговую аттестацию, но и сделать осознанный выбор будущей профессии. В условиях демографических вызовов и необходимости обеспечить технологический суверенитет страны, именно школа становится фундаментом подготовки специалистов нового поколения», - подчеркнул министр.

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Результаты этой работы подтверждаются цифрами: на данный момент в регионе функционируют 419 профильных классов различных направлений. Наибольшее число классов, 338, приходится на гуманитарные, социально-экономические и естественно-научные профили, что обеспечивает массовую качественную подготовку участников к широкому спектру вузовских специалистов. Однако ключевое значение придается направлениям, где дефицит квалифицированных кадров стоит наиболее остро.

Для решения этой задачи созданы 11 инженерных и два информационно-технологических класса, призванных закрыть дефицит технических специалистов, 11 медицинских классов для поддержки системы здравоохранения, 31 психолого-педагогический класс для формирования будущего учительского корпуса, 18 аграрных классов для развития агропромышленного комплекса и 30 кадетских классов, воспитывающих будущих защитников отечества и сотрудников силовых структур.

«Впереди у нас сложный, но невероятно интересный год. Поэтому давайте сделаем его годом содержательного роста, взаимоподдержки и реальных дел. Пусть этот новый учебный год принесет каждому из нас радость открытия, профессиональное удовлетворение и заслуженную гордость за успехи наших учеников», - резюмировал Александр Сорокин.

А по итогам прошедшего учебного года лучшие педагоги области были награждены федеральными и региональными наградами. В том числе, медалью Княгини Ольги, Почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью», Почетными грамотами правительства региона и Законодательного Собрания Псковской области, Благодарственными письмами.

Светлана Синцова

Фото Константина Красильникова