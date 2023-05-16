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Общество

Наталия Соколова поделилась опытом проведения «Псковского детского форума» на заседании омбудсменов СЗФО

17.05.2023 07:22|ПсковКомментариев: 1

В расширенном заседании уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей Северо-Западного федерального округа, которое состоялось в Петрозаводске, приняла участие псковский детский омбудсмен Наталия Соколова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталия Соколова / «ВКонтакте» 

Мероприятие было посвящено 15-летию создания института уполномоченного по правам человека в Республике Карелия. 

«Рассказала коллегам о реализации проекта "Псковский детский форум", который мы с "ДетСовет60" реализуем с 2019 года.. ПДФ - это коммуникативная и образовательная площадка для активных подростков Псковской области», - отметила Наталия Соколова. 

За 5 лет в мероприятиях форума приняли участие более 800 человек из всех 26 муниципалитетов региона. Организаторы провели три выездных форума, две смены лидеров «Лето с ДетСоветом» и более 30 семинаров и тренингов по формированию социальных навыков у детей.

В 2022 году проект ПДФ стал победителем регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Теги: #омбудсмен
Источник: Псковская Лента Новостей
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