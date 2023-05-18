Общество

Как оплатить ЕНП за третье лицо, рассказали псковичам

При уплате единого налогового платежа (ЕНП) за третье лицо есть нюансы, которые необходимо учитывать. Подробнее о них Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С 2023 года единым налоговым платежом уплачивается большинство налогов, сборов и страховых взносов. Как правило, налогоплательщик исполняет свои обязательства перед бюджетом самостоятельно. Однако закон предоставляет возможность уплатить ЕНП не только за себя, но и за третье лицо.

В этом случае плательщик заполняет платежное поручение на перечисление ЕНП за третье лицо так, как если бы заполнял его для уплаты налогов за себя. Однако при этом следует соблюдать следующие особенности:

в реквизите «КПП плательщика» указывается «0» (если оплата за ИП) или КПП организации, обязанность которой исполняется;

в реквизите «ИНН плательщика» следует отразить ИНН лица, обязанность которого исполняется;

в реквизите «Плательщик» указывается информация о лице, составившем платежное поручение: наименование организации или Ф.И.О. (отчество при наличии) предпринимателя и в скобках «ИП»;

в реквизите «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП того лица, кто перечисляет платеж в бюджет (ИП указывает только ИНН), наименование лица, обязанность которого исполняется, а также назначение платежа («Единый налоговый платеж»).

Отметим, за третье лицо можно уплатить не только налоги, сборы, страховые взносы, но и штрафы, пени.

Для заполнения платежного документа можно также воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, при уплате ЕНП за третье лицо плательщику необходимо учитывать то, что вернуть денежные средства он не сможет. Поэтому за возвратом придется обращаться именно тому налогоплательщику, за кого внесены денежные средства.