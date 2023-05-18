Общество

Экологическая акция по правильной утилизации старой техники прошла в Пскове

Экологическая акция «Электросбор-60» по правильной утилизации старой техники прошла в Пскове. Об этом сообщили в сообществе «Экомышление» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Экомышление» / «ВКонтакте»

Акция организована руководителем проекта «Экологичная Опочка» Еленой Трегубовой, в Пскове эту акцию поддержала команда экоцентра «Экопрактика». Она проходила с 22 апреля по 14 мая.

Как отметили организаторы акции, ее цель - показать, что «электронный хлам», это не отход, который к тому же может быть опасен для окружающей среды, а ресурс, который можно использовать повторно.

«Мы анонсировали начало акции в конце апреля и почти сразу стали получать отклик от людей. Спрашивали, что можно нести, уточняли, примут ли старые пылесосы и телевизоры» - рассказала руководитель экоцентра «Экопрактика» Виктория Посадская.

В рамках электросбора принималась «мелкая» бытовая техника и все, что работает от батареек и розетки. Более 50 псковичей принесли на акцию в общей сумме 153 единицы техники.

«Больше всего приносили старые мобильные телефоны, планшеты, провода и зарядки. Под конец акции приносили технику покрупнее. Мы с командой не ожидали такой вовлеченности! Было радостно и страшно одновременно. Такая акция проходит впервые в регионе. Я считаю, что такие акции нужны нашему городу, так как сейчас процесс утилизации бытовой техники не налажен. В городе есть коммерческие магазины, которые в рамках своих рекламных кампаний принимают технику на утилизацию, но это не является системой по утилизации отходов. Очень хотелось бы, чтобы у нас в регионе начала развиваться инфраструктура раздельного сбора отходов и в том числе опасных, как батарейки и электронные отходы», - рассказала Виктория Посадская.

В экоцентр принесли:

60 мобильных и стационарных телефонов,

12 планшетов,

11 компьютерных мыши,

10 наушников,

8 чайников,

7 магнитофонов,

7 колонок,

6 фотоаппаратов,

4 мультиварки,

4 пылесоса,

4 фена,

3 машинки для стрижки и депилятора,

3 телевизора,

2 кофемолки,

2 утюга,

2 клавиатуры,

2 ноутбука,

2 электронных книги,

1 блендер,

1 тостер,

1 принтер,

1 сканер,

1 караоке-система,

1 весы,

1 монитор,

большая гора проводов и зарядников.

В рамках акции организаторы собрали около 50 кг батареек и 60 литров блистеров от лекарств.

Собранную технику и батарейки через регионального партнера акции «Экопромсервис» передадут в Национальную экологическую компанию на завод для дальнейшей глубокой утилизации.