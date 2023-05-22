Общество

Цветы начали высаживать на городских клумбах в Великих Луках

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» приступило к оформлению городских клумб в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

«Уже посажено более 20 тысяч анютиных глазок, а сейчас идет работа по высадке 200 тысяч однолетних цветов, которые будут украшать город вплоть до зимних заморозков», - отметили в администрации.

Как рассказала заведующая оранжерей предприятия «Зеленхоз», клумбы разбивают таким образом, чтобы получился оригинальный орнамент. В течение месяца сотрудники предприятия завершат работы по оформлению клумб, расположенных в парках и дворах.