Общество

Псковичам напомнили о сроках предоставления отчетов по зарубежным счетам

Налогоплательщики-физические лица обязаны отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках до 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Физическим лицам-резидентам до 1 июня необходимо представить отчеты за 2022 год по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам.

Отчеты представляются по правилам и форме, утверждённым постановлением правительства РФ от 12 декабря 2015 № 1365.

Форма отчета размещена также на сайте ФНС России в разделе «Валютный контроль».

Отчет может быть представлен:

в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;

на бумаге лично, через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность, либо заказным почтовым отправлением.

Отметим, тем, кто в 2022 году проживал за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчеты за 2022 год не требуется.

Кроме того, не требуется представлять отчеты по счетам, открытым в странах ЕАЭС или участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но только в тех случаях, когда сумма зачисленных или списанных денежных средств на такой счет в течение года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте), либо остаток денежных средств на таком счете на конец года не превышает 600 тысяч рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте).

Что касается иностранных электронных кошельков, отчеты по ним не представляются, если общая сумма зачисленных на них средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 000 рублей.

«Обращаем внимание, что в отношении мобилизованных лиц срок представления отчетов продлен на три месяца после окончания периода частичной мобилизации (увольнения мобилизованного лица с военной службы)», – отметили в учреждении.