Общество

Россиянка сдала сына в детский дом из-за плохого поведения

Мать сдала сына в приют из-за плохого поведения в городе Урень Нижегородской области. По данным Тelegram-канала Ni Mash, 12-летний мальчик «совсем отбился от рук»: он курил, выпивал и периодически сбегал из дома. За полгода он уходил из дома семь раз, его поставили на учет.

Всего у матери трое детей, и она неоднократно платила штрафы за сына. Когда ребенок разбил стекла машин местного автопредприятия, женщина сказала ему, что хочет сдать его в детдом. В ответ на это он снова сбежал из дома, сообщает RuNews24.

Ребенка нашли и отправили в госучреждение. Там он проведет полгода. Пока неизвестно, заберет ли его мать обратно по прошествии этого срока.