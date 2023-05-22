Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» посетили аквапарк в Пскове

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» посетили аквапарк «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: Елизавета Расчетова

«Девушки смогли не только насладиться прекрасным банным комплексом, spa-бассейнами, горками и настоящим летним отдыхом, но и сделали несколько снимков в интерьерах аквапарка», – рассказали организаторы.

Участницы отметили, что посещение аквапарка стало отличным подспорьем между репетициями и мероприятиями, которое позволило отдохнуть и набраться сил перед финальным шоу фестиваля.