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Общество

Реанимация села: что поможет спустить молодёжь на землю?

26.05.2023 15:24|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возвращения молодёжи в деревни и сёла страны. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Густонаселенная российская деревня, особенно в регионах Нечерноземья, — явление прошлого. Сейчас в селах показатели рождаемости ниже, чем в городе, а уровень смертности, наоборот, выше. В городской среде всегда больше возможностей, поэтому неудивительно, что активные граждане стараются покинуть малонаселенные пункты, оставляя там стариков, либо любителей сельского хозяйства.

Однако председатель Совфеда Валентина Матвиенко не согласна с тем, что интерес к деревенской жизни среди россиян с каждым годом падает. На встрече с тружениками села она отметила, что есть некое движение «сельских блогеров» - они популяризируют жизнь в деревне и рассказывают о ее преимуществах. По ее мнению, нужно поддержать деятельность блогеров, чтобы они активнее показывали, как на селе жить хорошо. Так российская молодежь потянется за город, жизнь закипит, рождаемость повысится, а там уже и качество жизни в деревне дорастет до уровня городских стандартов.

Но все-таки жизнь в российской деревне не привлекает людей не просто так, а из-за отсутствия инфраструктуры. Переехав, молодежь зачастую сталкивается с отсутствием доступа к медицинским услугам, качество образования в сельских школах нередко «хромает», а о возможностях доступа к разным вариантам привычного досуга и говорить не приходится.

К тому же в современном мире идет процесс урбанизации. Он затронул все цивилизованные страны, большая часть людей сосредоточена в городах и мегаполисах. На этом фоне попытки заманить российскую молодежь на село выглядят излишне оптимистичными.

И в то же время опустошение российских деревень, а следом и отсутствие молодых кадров на селе, которые придут на смену старшему поколению, — это серьезная проблема для развития агропромышленного комплекса.

Насколько реально привлечь современную молодежь на село? Действительно ли популяризация жизни в деревне среди молодежи поможет решить проблему демографии в сельской местности? Если блогеры не помогут, то с помощью каких инструментов можно заинтересовать молодых людей жизнью в деревне? Об этом в программе «Дневной дозор».

Одной популяризации сельской жизни будет мало, нужен целый комплекс мер, считает председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов. На его взгляд, можно сплотить предприятия АПК и создавать инфраструктуру вокруг них.

«Одной популяризации мало, потому что молодежь, которая приезжает на село, думает о будущем: создавать семью, растить детей, обеспечивать. А чтобы обеспечивать семью, надо иметь достойную и хорошо оплачиваемую работу. Если мы создадим серьезные предприятия, которые имеют самые современные технологии, могут платить высокую заработную плату, по крайней мере не ниже, чем в городе, то мы привлечем на село нашу молодежь. Молодежь хочет определенные социальные условия: чтобы можно было растить детей, чтобы были школы и детские сады, те же клубы, магазины. У нас есть такая программа "Социальное развитие сельских территорий", она как раз предусматривает строительство социокультурных объектов. В моём понимании, это должно происходить как раз вокруг тех предприятий, которые думают о будущем, собираются развиваться. Поэтому только комплекс мер поможет привлечь на село людей. Также проводится программа социальной газификации и догазификации. Есть вероятность, что к 2030 году газ дойдет до населенных пунктов. Но опять же туда, где строятся большие инфраструктурные объекты и сельхозобъекты. Поэтому, когда вот эти все три составляющие будут в комплексе работать, как и пропаганда сельского труда, то тогда на селе будет оставаться молодежь».

При каких условиях молодежь заинтересуется жизнью в деревне, объяснил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«Конечно, всё реально, только над этим надо работать. Чтобы молодёжь привлекать, нужно в селе развивать инфраструктуру: строить спортивные стадионы, современные школы и детские сады, дома культуры. Когда на селе появится нормальная заработная плата, приравненная к уровню городской, тогда, конечно, молодежь поедет. Может быть, не вся, но часть точно переместится жить в сельскую местность. Молодежь хочет все-таки получать более комфортные услуги».

По словам главы Псковского района Натальи Федоровой, дефицит кадров в малонаселенных пунктах есть. В муниципалитете ведется работа по привлечению молодежи на село. Она рассказала про существующие меры поддержки молодежи и их эффективность.

«Нужны специалисты во всех сферах: и в образовании, и в культуре, и в сельском хозяйстве. Для этого нужен определенный механизм, потому что просто так на село никто не поедет. Сейчас есть реальные меры – эта программа "Земский доктор" и "Земский учитель", которые позволяют привлечь молодых специалистов. Но и, конечно, нужна поддержка региона, чтобы были у муниципалитета средства на приобретение жилья или его выделение. В сельском хозяйстве хорошо работает программа "Молодая семья". Грантовая поддержка, либо социальная поддержка молодых специалистов, а именно выплаты на региональном уровне, муниципальном уровне, тоже позволяют привлекать молодежь. Ну и третье, что несомненно, сейчас ценится, – это комфортные условия проживания, прежде всего. А если говорить о наших населенных пунктах в сельской местности, то они становятся гораздо комфортнее и интереснее. Они и по транспортной доступности привлекательны. Поэтому комплекс этих условий и позволяет привлекать молодежь на село».

По мнению президента ассоциации «Псковский фермер», главы КФХ «Прометей» Александра Конашенкова, для привлечения молодежи на село, нужно либо дать ей возможность хорошо зарабатывать на себя, либо повысить зарплату до уровня городской. Также он отметил, что ни один из способов не сработает при отсутствии желания у растущего поколения заниматься сельским хозяйством.

«Молодежь нынче хочет зарабатывать столько денег, как, примерно, в городе. Поэтому основной инструмент привлечения на село, чтобы они столько зарабатывали. А второй инструмент такой – чтобы была возможность создавать собственное дело на селе или фермером, или частными предпринимателями, которые могли бы получать с этого села доход. Есть программа "Агростартап", но для нее нужно крупное настоящее хозяйство. Пока создать невозможно всё для этой программы. И есть третий момент: молодежь надо еще научить работать на селе, это достаточно сложно, у молодежи должно быть желание».

У власти нет особого интереса к развитию села, утверждает фермер из Псковской области Анвар Зуфаров, известный по проекту «Сыроварня в Бебешкино». Он предполагает, что молодежь будет жить в деревне только в редких случаях, а большинство россиян уже ничем не привлечь в сельскую местность.

Фото: Анвар Зуфаров / «ВКонтакте»

«Мое субъективное мнение состоит в том, что не нужно сейчас современной власти вообще село как таковое. Не зря долго говорят про агломерации, концентрацию людей в городах. И я, к сожалению, могу констатировать, что, например, действия того же Минсельхоза, на которого повесили развитие сельских территорий, идет к укрупнению хозяйств. Сейчас у нас не колхозы, а агрохолдинги, на которых требуется минимальное количество хороших профессионалов, но которых там, грубо говоря, не 10 тысяч человек, а всего 300. И, соответственно, одного населенного пункта может хватить, чтобы большую территорию содержать для сельхоздеятельности. Зачем же вкладываться в инфраструктуру? Поэтому на данный момент молодежь себя не видит в деревне как специалистов, в основном они видят себя в городах, потому что они смотрят телевизор, они видят, как там легко живется, как легко там зарабатываются деньги, достаточно большие, которых здесь нет. Здесь нет инфраструктуры и того уровня зарплат, здесь слабый Интернет, что очень важно для молодежи. Я общаюсь в том числе и с подростками, и они говорят, что будут искать себя либо в Петербурге, либо в Москве, кто-то рассматривает Псков. Сделаю легкий прогноз, поскольку этим вопросом занимался достаточно комплексно, будут такие небольшие очаги молодежи в деревнях, будут такие райцентры, в которых какая-то концентрация молодежи будет, но в целом пространство у нас будет вымирать. То есть молодежь переселяться не будет на запустевшие территории. Современному человеку нужен комфорт, нужен Интернет, нужны какие-то материальные блага, которых в деревне до сих пор минимум». 

По каким основным причинам люди не остаются не селе, рассказал генеральный директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев. На его взгляд, чтобы решить проблему кадров в АПК - необходимо популяризовать рабочие специальности.

«Основная проблема – отсутствие инфраструктуры. На самом деле, это не только мое мнение, это данные опросов по 68 регионам, в которых люди сказали, что первая проблема для них – это отсутствие инфраструктуры. Мы живем в XXI веке, есть Интернет, телевидение. Люди видят, как живут и какая инфраструктура, какое качественное обслуживание в Москве или в Питере, или, к примеру, в той же Твери. Второе, о чем они говорят в опросах, это отсутствие перспектив. Третье – это отсутствие возможности приобрести качественное жилье. И только на четвертое месте они ставят заработную плату. Это очень большая проблема. Никто почему-то не хочет на самом деле идти работать на село. Почему? Потому что это не модно. Нужно популяризировать рабочие специальности. У нас, к сожалению, это считается стыдным».

Сколько бы не расхваливали блогеры деревенскую жизнь, никто из молодых людей не рискнет переехать туда, где есть сложности с получением медицинских и образовательных услуг, да и с Интернетом не все гладко.

Даже в городах заметен дефицит кадров в промышленном секторе. Кто в таком случае поедет в деревню — вопрос, ведь на селе тоже нужна рабочая сила. Наверно, стоит начинать с популяризации рабочих специальностей, а образовательным учреждениям выпускать больше квалифицированных кадров как для промышленного сектора, так и для сельского хозяйства.

Силами фермеров развивать инфраструктуру на селе не реально. А вот для крупных сельскохозяйственных производств эта задача вполне по силам. Жители будут получать достойную заработную плату, смогут обеспечить свои семьи и появится возможность строительства необходимой инфраструктуры.

Анастасия Сливинская

Теги: #молодежь #деревня
Источник: Псковская Лента Новостей
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