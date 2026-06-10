Нейробиологи нашли химическое вещество для избавления от вредных привычек

Японские нейробиологи из Окинавского института науки и технологий идентифицировали нейромедиатор ацетилхолин как ключевой элемент механизма, который помогает мозгу трансформировать разочарование в стимул для изменения поведения. Об этом сообщил журнал Science Daily.

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В ходе экспериментов ученые обучили мышей проходить виртуальный лабиринт, где животные выработали стабильную стратегию получения вознаграждения. Затем исследователи изменили условия: привычный путь перестал приносить результат. С помощью двухфотонной микроскопии авторы работы зафиксировали всплеск выброса ацетилхолина в мозге грызунов в момент, когда те не получали ожидаемой награды.

«На нейрофизиологическом уровне мы наблюдали значительное увеличение высвобождения ацетилхолина в определенных областях мозга. А на поведенческом уровне мы увидели, что больше мышей демонстрируют так называемое поведение «переключения на проигрыш», меняя свой выбор в лабиринте после отсутствия вознаграждения», - сказал первый автор исследования Гидеон Сарпонг.

По словам ученых, чем выше был уровень этого вещества, тем охотнее подопытные отказывались от старой стратегии в пользу новой. Чтобы подтвердить гипотезу, биологи искусственно снизили способность мозга вырабатывать этот нейромедиатор. В результате мыши стали значительно реже корректировать свои действия, продолжая следовать неэффективному алгоритму даже после серии неудач.

При этом ученые отметили, что не все группы нейронов реагировали одинаково: часть клеток сохраняла или снижала активность. Ученые полагают, что это позволяет мозгу не забывать старые навыки на случай, если условия снова изменятся и прежний путь вновь станет эффективным.

По мнению авторов, открытие механизмов поведенческой гибкости поможет в разработке новых методов лечения зависимостей, обсессивно-компульсивного расстройства и болезни Паркинсона. Соавтор работы, руководитель отдела нейробиологических исследований и профессор Окинавского института науки и технологий Джеффри Викенс подчеркнул, что при этих состояниях пациенты часто испытывают трудности с отказом от заученных привычек, а уровень ацетилхолина в их организме нередко изменен.