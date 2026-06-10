Хранение яиц в двери холодильника назвали опасным

Хранение яиц в двери холодильника может быть опасным из-за риска быстрой порчи продукта. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, в дверце холодильника температура меняется чаще всего, поскольку она постоянно открывается и закрывается. Из-за таких перепадов молоко и яйца быстрее портятся, поэтому их рекомендуется размещать на основных полках.

Диетолог отметила, что срок годности зависит также от даты сортировки яиц и условий их хранения. Еще одним фактором она назвала мытье яиц после покупки. Соломатина пояснила, что очистка водой полезна, так как уменьшает риск заражения сальмонеллой, но вместе с этим заметно сокращает срок хранения яиц, пишет «Лента.ру».

Также врач посоветовала не держать на дверце холодильника мясо, фарш, колбасу, мягкие сыры и кисломолочные продукты. По ее словам, на сохранность пищи влияют не только место хранения, но и настройки техники, температура в помещении и то, насколько долго дверца остается открытой.