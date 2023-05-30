Общество

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла в Псковской области

191 297 человек прошли обследование на ВИЧ-инфекцию в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная клиническая больница

Такую статистику озвучили в ходе научно-практической конференции «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в Северо-Западном федеральном округе», которая прошла в Вологде с 24 по 25 мая.

«Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в прошлом году по сравнению с 2021 годом вырос на 6,6% Основная причина повышения этой цифры - не ухудшение общей обстановки в регионе, а увеличение охвата граждан и улучшение качества диагностики», - отметили в больнице.

Наиболее высокий уровень пораженности отмечался в возрастной группе 30–39, 40-49 лет. Это значит, что средний возраст среди вновь выявленных пациентов увеличивается Кроме того, отмечается феминизация эпидемического процесса.

Как отметили в медики, заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый. В эпидемическом процессе, по словам профильных специалистов, участвуют все социальные группы, включая работающее население. Пути передачи заболевания остаются прежние: 93% случаев приходится на половой путь Еще 2% пациентов заболели при внутривенном употреблении наркотических средств, 4% - при гомосексуальных контактах, 1% - перинатально.

По результатам обсуждения главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус и главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции СЗФО Денис Гусев дали представителям Псковской области рекомендации по дальнейшему развитию службы борьбы с заболеванием. Требования профильных специалистов, а также итоги работы с ВИЧ-инфицированными за прошлый год довели до медицинских работников в ходе совещания 29 мая.

«Будем стараться охватить обследованием на ВИЧ-инфекцию как можно больше людей, чтобы в следующем году результаты были еще лучше Рассчитываем на отклик со стороны населения, ведь остановить распространение заболевания можно только совместными усилиями!» - заключили в медучреждении.