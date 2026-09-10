Александр Козловский встретился с личным составом УФСИН России по Псковской области

Депутат Государственной Думы Александр Козловский провел встречу с личным составом УФСИН России по Псковской области. Парламентарий отчитался о законотворческой деятельности, рассказал о партийных проектах и ответил на вопросы сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Александр Козловский, член комитета Госдумы по промышленности и торговле, отметил, что приоритетом остается поддержка отечественного производителя и импортозамещение, особенно в оборонно-промышленном комплексе. Он также подчеркнул, что благодаря маркировке доля контрафакта на рынке снизилась с 60% до 3-5%.

Отдельное внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Депутат поблагодарил псковских волонтеров и отметил важность постоянной связи между тылом и фронтом.

Говоря о региональной повестке, Александр Козловский перечислил ключевые направления работы и напомнил, что в области отремонтировано и оснащено современным оборудованием около 70 школ, а в ближайшие годы программа охватит еще 30 объектов, детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Он также анонсировал новые федеральные приоритеты: поддержку многодетных семей, демографию и устранение регионального неравенства.

В завершение встречи сотрудники УФСИН задали вопросы о социальной защищенности личного состава и поддержке пенсионеров ведомства. Депутат взял данные вопросы на заметку, пообещав детально проработать их на федеральной площадке и вернуться с конкретными ответами и решениями.