Общество

Роскомнадзор попросили составить список запрещенной для СМИ лексики

Торгово-промышленная палата обратилась в Роскомнадзор с просьбой дать определение бранной лексики. В письме сообщается, что в профильный комитет ТПП поступают жалобы об бизнес-сообщества на штрафы за транслирование грубых выражений.

Представители СМИ указывают, что контроль за использованием бранной лексики усилился, однако нормы, которые определяют отнесение слов к таковым «настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования», цитируют письмо «Известия».

За последние полтора месяца в ТПП поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса — преимущественно региональных телерадиокомпаний, рассказал «Известиям» председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.

«За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики», — сказал он.

ТПП предложили Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве с помощью лингвистов — провести экспертизу, которая бы определила «безусловно бранную лексику» и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте.

В Роскомнадзоре подтвердили получение обращения и отметили, что рассмотрят предложения палаты и направят ответ «в установленные сроки».