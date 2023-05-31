Общество

Работающие по договорам гражданско-правового характера теперь смогут взять больничный

В 2023 году изменятся порядок и правила оформления больничных листов. В частности, право брать больничный получат граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СОЦПРОФ.

Однако взять больничный смогут только те сотрудники, за которых работодатель в 2022 году платил страховые взносы. Те работники, что в 2022 году работали не по трудовому договору, выплату получить не смогут.

В 2023 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет составит 83 204 рубля в месяц. При этом оплата больничных по беременности и родам осуществляется в размере 100% заработной платы вне зависимости от стажа. Больничные выдают на фиксированный срок: 140 дней — в стандартном случае, 156 дней — при осложненных родах, 196 дней — при рождении двойни и тройни.

Что касается самозанятых, то до 2023 года они не могли получить больничный лист, так как не платили страховые взносы. В этом же году, если будет принята инициатива Минтруда, таких сотрудников могут включить в обновленную программу добровольного социального страхования. Сумма выплат по больничному будет определяться взносами самозанятых. К примеру, если со своего дохода сотрудник перечисляет 1 247,38 рубля, то выплата составит два МРОТ за полный месяц.

Если предложение будет одобрено и законодательно закреплено, то в этом году самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные.