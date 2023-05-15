Общество

Как оплатят больничный лист в 2023 году: на что рассчитывать жителям Псковской области

Ежегодно в ТК РФ вносят различные изменения, которые в том числе затрагивают выплаты в связи с болезнью. В 2023 году особенности оплаты больничных листов немного поменяются. Об особенностях оплаты больничных в 2023 году сообщили в пресс-службе платформы по поиску высокооплачиваемой работы hh.ru.

Больничный лист – официально «листок нетрудоспособности» — документ, который подтверждает, что человек болеет, не может работать и ему положено пособие во временной нетрудоспособности.

Больничные листы выдаются:

Работникам по трудовому договору, государственным и муниципальным служащим, священникам, работникам производственного кооператива.

Оказывающим услуги в 2023 году по гражданско-правовому договору, кроме самозанятых. Но исполнителям по договору ГПХ в 2023 году оплатят больничный, если в 2022 году за них заплатили взносы на обязательное социальное страхование в сумме не менее 4833,72 Р. Это возможно, если в 2022 году человек работал по трудовому договору и получал зарплату не меньше МРОТ. Если в 2022 году взносов не было или они были меньше 4833,72 Р, больничный в 2023 году не оплатят.

Адвокатам, индивидуальным предпринимателям и тем, кто занимается частной практикой, главам КФХ, если они добровольно платят за себя социальные взносы.

Официально безработным.

Ограничений на количество больничных листов в год нет. Напомним, с 1 января 2022 года больничные в России оформляются в электронном виде, а пособия назначаются в беззаявительном порядке. Уведомления о том, что сотруднику открыт, продлён или закрыт листок нетрудоспособности, приходят работодателям из Фонда социального страхования (ФСС) в автоматическом режиме — в фонд сведения направляют медицинские организации.

Электронный лист нетрудоспособности выписывают на срок до 15 календарных дней. Если человек болеет дольше, продлить больничный может врачебная комиссия. Сумма больничного зависит от страхового стажа и заработка за два года. Обычно пособие меньше зарплаты.

Размер пособия в зависимости от страхового стажа сотрудника рассчитывается следующим образом:

если стаж меньше 6 месяцев — размер пособия за полный календарный месяц составляет не менее МРОТ с учётом районных коэффициентов, установленных в регионе или местности. Размер МРОТ с 1 января 2023 г. - 16242 руб;

если стаж меньше 5 лет — размер пособия составляет 60% от среднего заработка;

если стаж работника от 5 до 8 лет — размер больничного составляет 80% от среднего заработка;

если стаж превышает 8 лет — размер больничного составляет 100% от среднего заработка.

Расчётный период для пособия по временной нетрудоспособности — последние два календарных года, предшествующих году начала страхового случая. То есть, для больничных в этом году — это 2022 и 2021 годы.

При вычислении суммы пособия в 2023 году будут использоваться данные за 2021 и 2022 годы. Однако если человек заработал за это время больше установленного законом лимита, рассчитывать пособие будут исходя из максимально допустимой суммы заработка: в 2021 году это 966 тысяч рублей, в 2022 году — 1,032 млн рублей.

Размер среднего дневного заработка для расчета больничного не может превышать величину, определяемую делением на 730 суммы предельных величин базы для начисления взносов за 2 календарных года перед годом наступления временной нетрудоспособности. Ранее такой порядок расчета действовал только для пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Минимальный средний дневной заработок составляет с 1 января 2023 г. - 533,98 рубля, а максимальный — 2 736,99 рубля. Предельная сумма больничных — 38 317,86 рубля за две недели.

Первые три дня болезни оплачивает работодатель — начисленная сумма придет вместе с зарплатой или авансом. Социальный фонд России перечислит пособие через десять дней после того, как работодатель пришлет все сведения.

Получить пособие по больничному гражданин может даже после увольнения. Если в течение 30 дней после ухода он заболел или получил травму, то получит 60% от среднего заработка независимо от того, какой у него страховой стаж.