Общество

Итоги голосования по благоустройству подвели в Псковском районе

Итоги голосования в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в Псковском районе. По итогам голосования три территории в муниципалитете благоустроят в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Наибольшее число голосов набрала территория в деревне Родина. За благоустройство набережной реки Великой напротив домов №№ 1-50 по улице Набережной проголосовали 2797 человек.

За «Мамин парк» в деревне Тямша проголосовали 1843 человека. За общественную территорию в деревне Соловьи - 1341 человек.

Всего в голосовании приняло участие 7147 жителей района.

«Благодарим всех жителей Псковского района, которые не остались в стороне и проголосовали за понравившуюся территорию и, конечно же, волонтёрам Псковского района, которые помогали в проведении голосования за ФКГС», - отметили в администрации.