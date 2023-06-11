Общество

Псковские приставы получили благодарственные письма от Александра Козловского

Судебные приставы получили благодарственные письма от депутата Госдумы от Псковской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского в преддверии Дня России. Торжественное мероприятие прошло монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Личный состав, гостей мероприятия поздравил главный судебный пристав Псковской области, подполковник внутренней службы Сергей Колесников. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что 12 июня отмечается главный государственный праздник – День России.

«Сохраняя лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов России, именно в преддверии праздника мы проводим присягу молодых сотрудников и вручаем награды за высокие достижения в службе. Молодые сотрудники прошли серьёзные испытания, смогли преодолеть много трудностей для вступления в ряды судебных приставов. Теперь вы в полной мере сможете отстаивать права людей, – подчеркнул руководитель. – Этот торжественный день – повод вспомнить о подвигах прошлого и настоящего, и нужно помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину».

В завершении своего выступления Сергей Колесников пожелал коллегам успехов и процветания во благо России, а всем присутствующим – огромного здоровья, процветания, благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо Родины.

В этот день молодые сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области торжественно приняли присягу, опытные получили ведомственные награды за высокие достижения в службе и благодарственные письма.

За многолетний добросовестный труд, вклад в становление молодых сотрудников и достижение ими высоких показателей в служебной деятельности благодарственными письмами за подписью депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского были отмечены сотрудники УФССП России по Псковской области: Олег Осипов, Елена Михайлова, Вера Мариука, Анжелика Тупицина.