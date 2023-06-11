С Днем России жителей Псковского и Гдовского районов поздравил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Депутат призвал помнить, что Россия — это не только достижения в космосе и спорте, в экономике и внешней политике, но это и успехи родного предприятия, благоустроенность скверов и парков, чистота во дворах и уют в подъездах. «Каждый из нас на своем месте своим трудом делает страну лучше, богаче и краше», - заметил парламентарий.
«В День России хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, единения», - добавил Владимир Кузь.