Общество

Настоящее лето прогнозируют синоптики на Северо-Западе

Настоящее лето прогнозируют синоптики на Северо-Западе России на текущей неделе.

На Северо-Западе благодаря антициклону будет преобладать солнечная погода, и только в отдельные дни на севере региона возможны небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +15…+20˚С, на юге региона – до +22…+27˚С.

В Центральной России ливни с грозами ожидаются только в Черноземье, поэтому здесь будет сравнительно прохладно – днём не выше +19…+24˚С. А на остальной территории в условиях солнечной погоды столбики термометров во второй половине рабочей недели дотянутся до +23…+28˚С.

В Санкт Петербурге в течение рабочей недели солнечно и без дождей. Преобладающая дневная температура +23…+26˚С.

В Москве вероятность дождей минимальна. Днём +22…+25°С, с четверга в мегаполис вернётся жара до +25…+28˚С.