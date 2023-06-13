Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
трудяга на отдыхе
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Линия Сталина
обучение в Псковском медколледже
Господин Рейтингомер
Счастливое материнство
2ГИС 10 лет в Пскове
Муниципальная реформа три четверти пути
Топ уютных летних террас Пскова
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Надежные стоматологии Пскова
 
 
 
ещё Общество 13.06.2023 08:520 Настоящее лето прогнозируют синоптики на Северо-Западе 13.06.2023 09:300 ФАС попросили оценить обоснованность роста цен на стройматериалы 13.06.2023 09:000 Ученые создали средство от опьянения 13.06.2023 08:520 Настоящее лето прогнозируют синоптики на Северо-Западе 13.06.2023 08:040 Россиян предупредили, что нельзя делать с плохой кредитной историей 13.06.2023 07:210 Счетная палата считает целесообразным подъем ввозной пошлины на вейпы
 
 
 
Самое популярное 07.06.2023 07:574 Мост через реку Черёху подожгли в Пскове 06.06.2023 10:220 Гельдтова баня: скоро открытие 10.06.2023 11:530 Михаил Ведерников рассказал о раненых и погибших из 1009 мотострелкового полка в Белгородской области 07.06.2023 12:304 Новая Яна Фабрициуса 09.06.2023 07:001 Обвал холода ожидается на Северо-Западе в предстоящие выходные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Настоящее лето прогнозируют синоптики на Северо-Западе

13.06.2023 08:52|ПсковКомментариев: 0

Настоящее лето прогнозируют синоптики на Северо-Западе России на текущей неделе.

На Северо-Западе благодаря антициклону будет преобладать солнечная погода, и только в отдельные дни на севере региона возможны небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +15…+20˚С, на юге региона – до +22…+27˚С.

В Центральной России ливни с грозами ожидаются только в Черноземье, поэтому здесь будет сравнительно прохладно – днём не выше +19…+24˚С. А на остальной территории в условиях солнечной погоды столбики термометров во второй половине рабочей недели дотянутся до +23…+28˚С.

В Санкт Петербурге в течение рабочей недели солнечно и без дождей. Преобладающая дневная температура +23…+26˚С.

В Москве вероятность дождей минимальна. Днём +22…+25°С, с четверга в мегаполис вернётся жара до +25…+28˚С.  

Теги: #прогнозы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею об отмене домашних заданий для школьников?
В опросе приняло участие 451 человек
13.06.2023, 09:300 ФАС попросили оценить обоснованность роста цен на стройматериалы 13.06.2023, 09:160 Россиянин смертельно ранил свою дочь, разряжая ружье 13.06.2023, 09:000 Ученые создали средство от опьянения 13.06.2023, 08:520 Настоящее лето прогнозируют синоптики на Северо-Западе
13.06.2023, 08:420 Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30% 13.06.2023, 08:340 Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов по доступности жилья 13.06.2023, 08:040 Россиян предупредили, что нельзя делать с плохой кредитной историей 13.06.2023, 07:420 Псковича оштрафовали за уклонение от призыва на военную службу
13.06.2023, 07:210 Счетная палата считает целесообразным подъем ввозной пошлины на вейпы 13.06.2023, 07:000 Названа причина отмены показа фильма «Вызов» в Зеленом театре в Пскове 12.06.2023, 22:005 Товарооборот России и Китая вырос за пять месяцев более чем на 40% 12.06.2023, 21:590 Умер олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев
12.06.2023, 21:480 Сергей Вострецов: Нам нужны дворовый спорт и массовая физкультура 12.06.2023, 21:400 Поисковики передали солдатский медальон в семью найденного в Псковской области героя 12.06.2023, 21:380 Интерактив: Неуловимая Пересильд 12.06.2023, 21:300 Сотрудники псковского УФСИН получили очередные звания в День России
12.06.2023, 21:180 33 тепловых аэростата поднялись в небо над Великими Луками. ФОТО, ВИДЕО 12.06.2023, 21:150 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони 12.06.2023, 21:150 ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло в Пскове 12.06.2023, 21:000 Автомобиль Audi врезался в дерево в Гдовском районе, пострадала пассажирка
12.06.2023, 20:540 Организаторы фестиваля «Добрый рок» под Псковом 14 июня дадут скидку на билеты 12.06.2023, 20:430 Подготовка к массовому старту аэростатов идет в Великих Луках. ФОТО 12.06.2023, 20:221 Глава Банка России дала совет, в чем хранить накопления 12.06.2023, 19:590 Великолукский технопарк «Электрополис» стал регоператором фонда «Сколково»
12.06.2023, 19:380 Флаг Невельского района водрузили на Эльбрус. ФОТО 12.06.2023, 19:181 «АвтоВАЗ» поделился планами по объему экспорта на 2023 и 2024 годы 12.06.2023, 18:570 Международную встречу воздухоплавателей в 27-й раз открыли в Великих Луках. ФОТО 12.06.2023, 18:520 Владимир Кузь: Сила России — в ее гражданах 
12.06.2023, 18:330 Гашение марки состоялось в Великих Луках в преддверии старта аэростатов 12.06.2023, 18:140 «Постскриптум»: Избавление от клейма иноагента и что делать с «наливайками»? ВИДЕО 12.06.2023, 17:550 Андрей Бениаминов извинился перед организаторами Дней Пушкинской поэзии и читателями ПЛН 12.06.2023, 17:540 Начинается трансляция открытия встречи воздухоплавателей в Великих Луках
12.06.2023, 17:342 Покупательская способность населения сильно упала — Елена Косенкова 12.06.2023, 17:150 Великолукские аэронавты получили в подарок именные лётные костюмы 12.06.2023, 17:000 Эксперт назвал лучший способ согреть воду в период летних профилактических работ 12.06.2023, 16:430 «ГорДозор»: Перекрытый город. ВИДЕО
12.06.2023, 16:250 Регистрация участников встречи воздухоплавателей завершилась в Великих Луках 12.06.2023, 16:060 От +2 градусов тепла ночью до +27 днем прогнозируют в Псковской области 13 июня 12.06.2023, 15:470 Николай Козловский: День России объединяет всех, кто любит свою Родину 12.06.2023, 15:282 Фотофакт: Площадку ярмарки «Виноград» начали обустраивать в Пскове
12.06.2023, 15:092 Елена Косенкова: Дефицит швей в легкой промышленности составляет около 75% 12.06.2023, 14:480 Российский флаг «нарисовали» в воздухе в Пскове 12 июня. ВИДЕО 12.06.2023, 14:330 Рост цен на топливо в России объяснили снижением экспорта бензина 12.06.2023, 14:140 «Деловой понедельник»: Легко ли легкой промышленности в России? ВИДЕО
12.06.2023, 13:560 Михаил Ведерников: Россия — это уверенное настоящее и великое будущее 12.06.2023, 13:380 Водитель автомобиля Renault повредил бортовой камень и въехал в столб под Псковом 12.06.2023, 13:192 Фабрика «Славянка» практически не использует российские ткани — Елена Косенкова 12.06.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
12.06.2023, 12:581 Страховые пенсии неработающим россиянам в 2025 году проиндексируют дважды 12.06.2023, 12:440 Борис Елкин: День России с каждым годом приобретает все более глубокий смысл 12.06.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про перекрытие центральных улиц 12.06.2023, 12:293 Елена Косенкова: Школьнику в костюме этикет не позволит себя плохо вести
12.06.2023, 12:280 «Постскриптум»: Избавление от клейма иноагента и что делать с «наливайками»? 12.06.2023, 12:130 Льготный день для катания на аттракционах в Пскове перенесли на 15 июня 12.06.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» с Еленой Косенковой 12.06.2023, 12:010 Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
12.06.2023, 11:490 Псковские приставы получили благодарственные письма от Александра Козловского 12.06.2023, 11:300 «ГорДозор»: Перекрытый город 12.06.2023, 11:140 Игорь Иванов: Пусть наша Родина всегда будет мирной и процветающей 12.06.2023, 10:555 Зарплаты в Псковской области растут из-за нехватки кадров — аналитики
12.06.2023, 10:365 Змеиный праздник отмечают по народному календарю 12 июня 12.06.2023, 10:170 «Деловой понедельник»: Легко ли легкой промышленности в России? 12.06.2023, 09:580 Александр Котов: Мы сильны своим единством и умением сплотиться ради общих задач 12.06.2023, 09:410 Воздухоплаватели в Великих Луках отметили День России утренним полетом
12.06.2023, 09:190 Аналитики выявили предпочтения россиян при покупке автомобиля на вторичном рынке 12.06.2023, 09:008 День России празднуют 12 июня 11.06.2023, 22:140 Женщина без прав на «Жигулях» угодила в кювет в Новоржевском районе, пострадали два человека 11.06.2023, 22:000 Две пилотессы стали победительницами соревнования «кей-граб» в Великих Луках
11.06.2023, 21:400 Печорский хор «ЛаккиЛайк» выступит на Красной площади в Москве 11.06.2023, 21:210 В Мариинском театре зрительница «Лебединого озера» распылила перцовый баллончик 11.06.2023, 20:580 Александр Козловский поддержал донорское движение 11.06.2023, 20:360 Снизилась активность использования россиянами банковских карт
11.06.2023, 20:070 Бесплатные мастер-классы ждут посетителей Изборского музея-заповедника в День России 11.06.2023, 19:440 Сводный хор коллективов фестиваля имени Гривского исполнил песнопения литургии в Печорах 11.06.2023, 19:140 ЦСКА победил Краснодар в суперфинале Кубка России по футболу 11.06.2023, 18:502 «Кей-граб» XXVII Международной встречи воздухоплавателей можно наблюдать онлайн
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru