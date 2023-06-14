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Общество

Большинство россиян считают вопросы об уровне дохода невежливыми — опрос

14.06.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян считают, что вопросы о зарплате лучше не задавать. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Только 15% россиян считают допустимым интересоваться размером заработка у всех друзей и близких. В том, что об этом можно спрашивать лишь некоторых, убеждены 37%. 3 из 10 считают, что столь деликатный вопрос лучше не задавать никому. О готовности поинтересоваться уровнем дохода у любого близкого человека чаще говорят мужчины (19% против 11% среди женщин), тогда как о неуместности подобных вопросов во всех или в большинстве случаев — женщины. Чем старше респонденты, тем чаще они убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 22%, то среди старшего поколения — уже 35%.

Рассказывая о величине своего заработка, положительные эмоции испытывают 12% работающих, отрицательные — 22%. Каждый четвертый (25%) делится этой информацией без каких-либо чувств, столько же предпочитают молчать об этом. Чем выше доход, тем чаще о нем говорят с гордостью: если среди тех, чья зарплата составляет менее 50 тысяч рублей, положительные эмоции испытывают только 5%, то среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей — втрое больше (15%).

О том, что уровень их дохода не известен никому, сообщили 23% работающих россиян. У каждого второго (50%) точная сумма заработка известна второй половине, у каждого третьего (33%) — родителям, у каждого пятого (21%) — друзьям, а у каждого десятого (10%) — другим родственникам.

Большинство состоящих в браке (78%) сообщило, что супруги в курсе их реального уровня доходов, тогда как 18% скрывают размер зарплаты от второй половины. Последнее больше свойственно женщинам (24% против 14% среди мужчин).

С 2013 года число россиян, считающих невежливым задавать вопросы об уровне дохода, увеличилось на 4 п. п. Тех, чей размер зарплаты не известен никому, за последние 10 лет стало больше на 6 п. п. Россияне стали заметно реже комплексовать из-за уровня заработка (минус 7 п. п.).

Теги: #опрос #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 115 человек
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