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Общество

Не вель, не бойся, не расти

14.06.2023 15:36|ПсковКомментариев: 0

В городе Невель на юге Псковской области вместо цветов на клумбах появились таблички с их фотографиями - растения украли. На следующее утро таблички тоже украли. Ухаживающий за клумбами предприниматель отказался от помощи горожан в восстановлении цветника и не стал писать заявление в полицию, а уже в следующем году клумбы и вовсе исчезнут из центра города. Подробности криминальной истории с цветочным ароматом в материале Псковской Ленты Новостей.

 

В одном из невельских пабликов 9 июня появился неожиданный пост. Казалось бы, дежурная фраза с сообщением из рубрики ЖКХ: «Продолжается благоустройство города. На площади им. К. Маркса появилась новая клумба». Однако цветы «выросли» не самые типичные. Там, где раньше росли розы и прижималась к земле шапочка из зеленых листьев хосты, стояли таблички с фотографиями этих растений и хлесткими фразами: «Эта хоста была часть геометрически правильной цветочной композиции, но теперь здесь просто ямка в земле, потому что вы украли ее, уважаемые невельчане», «Тут очень хотела вырасти роза, но вы решили, что она нужнее в другом месте, уважаемые невельчане», «Здесь могла вырасти очень красивая роза, но вы ее украли, уважаемые невельчане».

Как выяснила Псковская Лента Новостей таблички на клумбе «посадил» местный предприниматель Кирилл Шляц. В этом году он выиграл подряд по уходу за городскими газонами, кустарниками и цветниками.

«На их месте ямки»

Площадь Карла Маркса - самый центр Невеля. По ее краям стоят районная и городская администрации, школа искусств, парикмахерская и салон связи, тут же возвышается памятник Ленину. Буквально через дорогу - библиотека и еще один памятник, уже Пушкину.

То есть локация - настоящий центр притяжения для невельчан. Поэтому предприниматель со всей ответственностью подошел к возложенной на него задаче по благоустройству. Тщательно продумал композицию клумбы. В начале весны заказал у двух местных женщин рассаду. В мае, как закончились стабильные ночные заморозки, рассада оказалась на клумбах.

По контракту, в этом сезоне Невель украшают 13 гейхер и столько же хост, 100 бегоний, 170 виол, 300 настурций, 500 цинерарий, 850 агератумов, 950 бархатцев и 1250 красных сальвий.

Да еще продолжают цвести многолетники, посаженные в прошлые годы. Например, розы. Кирилл Шляц вместе с работником поливает клумбы раз в два дня. Пропажу растений он заметил очередным утром, когда пришел к цветнику со шлангом. Вместо двух роз, одной хосты и девяти настурций - пустота.

«Прихожу, позавчера цветы были, а теперь нет, на их месте ямки», - описывает предприниматель развернувшуюся перед ним картину.

Тогда он и решил поставить в эти ямки таблички. Кстати, уже на следующее утро из трех осталась только одна - две таблички тоже украли.

«Моя инициатива, - подтверждает Кирилл Шляц. - В первую очередь, сделал это с воспитательными целями, чтобы привлечь внимание общественности, чтобы люди почувствовали, что они часть того общества, в котором подобным занимаются. Если людям, которые это сделали, не станет стыдно, то они хотя бы поймут, что следы их преступления видны, что они осуждаются другими».

Действительно, акт воровства цветов с общественной клумбы вызвал в соцсетях волну гнева. Все-таки они принадлежали всем невельчанам, так как их выращивание, высадка, уход за ними были оплачены из бюджета, то есть можно сказать, что на эти цветы каждый горожанин скинулся по чуть-чуть.

«Ни стыда, ни совести у людей, - комментарий невельчанки Ирины Максимовой выражает общее настроение. - Надо камеру поставить, заснять и выложить на обозрение».

«Такое уже было возле центральной аптеки, - вспомнил ее земляк Михаил Терентьев. - Тогда там установили камеру. Оказалось, старые хрычовки выдергивают их и на базаре торгуют. Вот и здесь надо так, и наказать, только нет закона такого».

Закон, конечно, есть. Как минимум, вора ждет административка за хулиганство (500-1000 рублей штрафа или 15 суток ареста). Однако ни Кирилл Шляц, ни администрация города в правоохранительные органы не обращались.

«Ущерб мизерный, а у сотрудников полиции есть работа поважнее. Найти вредителя нереально, - считает Кирилл Шляц. - Камер в городе мало, да и по тем, что есть, личность установить, практически, невозможно».

«Явно не дети»

В администрации к произошедшему относятся с философским спокойствием. Привыкли за годы к криминальным наклонностям части вверенного населения.

«Конечно, отношение к произошедшему негативное, - говорит глава городского поселения Невель Валерий Шалыгин, - мы же деньги на это тратим. Пусть не огромные, но тем не менее. Как нам быть с нашими гражданами? Объясняем, статьи пишем. Это не первый случай. И прошлый подрядчик Надежда Михайловна приходила ко мне со слезами: цветы выкапывают, разбрасывают, как вредительство какое-то. Туи в центральном парке сажали, их бесплатно один житель предоставил, их выкапывали. На порядочность и честность людей не приходится надеяться. Эти цветы забрали явно не дети. Думаю, для использования дома, у себя посадить».

Порядочных людей в Невеле, конечно, больше. В соцсетях многие предложили розы и хосты со своих участков для возмещения пропавшего с клумбы. Одной из тех, кто вызвался помочь, стала невельчанка Наталья Лапухина.

«Со временем цветы у моего дома разрастаются, приходится делить. Обычно отдаю даром, если нужно кому. Этого добра не жалею, - объяснила она свой порыв в беседе с Псковской Лентой Новостей. - Был чей-то комментарий по настурциям, что даже не самый востребованный цветок унесли. Позорище, что я могу сказать. На площади сама лично в прошлом году видела: петунии вырваны и разбросаны. Любят в Невеле похныкать, что всё плохо, ничего не делают. Так сделанное не ценят».

Предприниматель отзывчивых сограждан благодарит, но от помощи отказывается. До конца недели Кирилл Шляц своими силами высадит в пустующие ямки цветы. И это несмотря на то, что свои обязательства по контракту он уже выполнил.

«Если бы делал клумбы сам в частном порядке, то я бы с удовольствием принял помощь. А сейчас не могу, - поясняет он, - иначе потом скажут, якобы было выделено много-много миллиардов, все украли, а цветы по людям собирали».

Уже в следующем году на площади Карла Маркса никакой клумбы не будет. На ее месте появится новый сквер с фонтаном. Его построят по программе «Комфортная городская среда». Так проголосовали жители Невеля.

«Предлагаемые работы по благоустройству на 2024 год, - сказано на сайте проекта, - включают в себя устройство подземного фонтана, а также установку скамеек и урн, спил старых елей, посадку новых. Выполненное благоустройство придаст привлекательный, современный вид скверу, который станет местом притяжения для жителей и гостей города».

Учитывая печальную историю прежнего озеленения города с пропажей растений от настурций до туй, свежие посадки предстоит вкопать поглубже, а стеречь построже. Иначе даже в федеральном бюджете может не хватить денег на цветочную рассаду для Невеля.

Юлия Магера

Теги: #городская среда #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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