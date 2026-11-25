Назначение Оксаны Ивановой на пост заместителя губернатора Псковской области - это заслуженное признание ее профессиональных качеств, опыта и умения работать с непростыми задачами, сказал депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя повышение по службе Оксаны Ивановой.

«Оксана Игоревна умеет сохранять конструктивный настрой, принимать взвешенные решения и брать на себя ответственность», — отметил парламентарий.

Депутат также добавил, что в партийной команде «Единой России» высоко ценят навыки Оксаны Ивановой в выстраивании диалога и работе с людьми.

«Команда Псковского регионального отделения "Единой России" высоко ценит ее профессионализм, открытость к диалогу, умение слышать людей, находить точки соприкосновения и выстраивать конструктивное взаимодействие. Именно такие качества помогают объединять людей вокруг общих целей и добиваться реальных результатов», — прокомментировал Александр Козловский.

Парламентарий выразил уверенность, что новый заместитель губернатора достойно справится с возложенными на нее задачами.