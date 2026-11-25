Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало «Индекс цифрового лидерства операторов связи». Максимальные оценки среди телекоммуникационных операторов за технологичность умных решений и их восприятие абонентами, 8,58 балла из 10, получила МТС.

В исследовании TelecomDaily оценивались цифровые решения крупнейших российских мобильных операторов: их удобство, разнообразие и востребованность пользователями. Эксперты также проанализировали качество работы сервисов в рамках единого пользовательского опыта, какие задачи они помогают решать и насколько легко ими пользоваться. Итоговый индекс рассчитывался на основе трех равнозначных показателей: пользовательского опыта цифровых сервисов, восприятия цифрового лидерства оператора абонентами и технологичности сервисов по оценке экспертов. Вес каждого показателя составил 33,3%.

МТС набрала максимальные оценки по совокупности трех показателей. К примеру, что касается восприятия абонентами, 42% участников опроса считают, что у оператора самый широкий набор дополнительных функций и технологических решений. 37% назвали цифровые сервисы компании наиболее удобными, а 35% отметили, что она лучше других объединяет мобильную связь, приложение, подписки и дополнительные услуги в единую экосистему.

Всего в ходе исследования эксперты изучили 12 категорий цифровых услуг: умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. Также респонденты оценивали, насколько удобно подобные цифровые функции объединены между собой и насколько просто пользоваться ими в одном приложении. Для абонента это означает, что многие повседневные задачи можно решать в привычной цифровой среде, не переключаясь между множеством разных приложений и сервисов.

Умные решения помогают с задачами, с которыми абоненты сталкиваются каждый день. По данным TelecomDaily, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников — ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Именно эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5.