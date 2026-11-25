Общественники и региональная власть переходят к новому, более системному формату взаимодействия для эффективного решения проблем жителей. О диалоге с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и создании дополнительной рабочей группы при органах исполнительной власти рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, стиль взаимодействия Народного фронта с властью строится на конструктивном партнерстве, а не на конфронтации.

«Всегда есть проблематика, которую мы можем обсуждать, в том числе и с главой нашего региона. И даже больше могу сказать: Михаил Ведерников всегда выступает в качестве человека, который говорит: "Есть вопросы, требующие моего внимания"», — прокомментировал Виктор Остренко.

По его словам, такой подход гарантирует, что поднятая проблема будет не просто услышана, а взята под личный контроль главы региона и проработана до конкретного результата.

Ключевым направлением совместной работы остается обработка обращений граждан. За прошлый год на прямую линию поступило более 13 тысяч обращений, из которых свыше пяти тысяч касались вопросов, входящих в прямые полномочия региональных властей.

«Эта коммуникация между нами и органами исполнительной власти – очень важный элемент. Нельзя делать так, чтобы они получили этот пакет обращений, начали работать и побежали каждый в свою сторону. Есть системные вещи, которые мы можем озвучивать как проблемные системные вопросы, в том числе и главе нашего региона», — объяснил Виктор Остренко.

По словам общественника, именно для решения таких системных задач в регионе появится новый инструмент: по итогам недавней встречи с губернатором была достигнута договоренность о регулярном отчете и создании новой структуры.

«Михаил Юрьевич говорит: "Раз в квартал мы вам хотим докладывать по той проблематике, которая будет выявлена". Он поддержал такую идею, и поэтому в этом году будет создана дополнительно структурная единица, как рабочая группа органов исполнительной власти», — добавил Виктор Остренко.

Кроме того, для повышения эффективности работы с обращениями, которые часто имеют четкую территориальную привязку, Народный фронт намерен теснее взаимодействовать с депутатским корпусом. Виктор Остренко уже провел встречу с председателем Законодательного Собрания Псковской области Борисом Елкиным, обсудив механизмы вовлечения депутатов в решение локальных проблем.