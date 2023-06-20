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Общество

Премьера фэнтези-сериала «‎Библиотекарь»‎ в видеосервисе Wink состоится 29 июня

21.06.2023 11:29|ПсковКомментариев: 0

Видеосервисы Wink и more.tv сообщают, что премьера первого эпизода сериала в жанре городского фэнтези «Бибилиотекарь» (18+) состоится 29 июня 2023 года. Главную роль в проекте по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («‎Триггер», «‎Мажор»‎). Телепремьера пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии». Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Ростелекома.

Фотографии предоставлены Ростелекомом

По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

Городское фэнтези с элементами магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва добра и зла в духе «Игры престолов» и «Хроник Нарнии» разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова, который в 2008 году получил литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь» переведен на многие языки и стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.

Первая серия «Библиотекаря» станет доступна 29 июня, далее по четвергам будут выходить новые эпизоды: https://wink.ru/series/bibliotekar-year-2023

Трейлер сериала «Библиотекарь» можно посмотреть здесь.

О сериале «Библиотекарь» (18+)

Производство: компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».

Онлайн-кинотеатры: Wink (в линейке Wink Originals), more.tv (в линейке more originals).

Жанр: городское фэнтези.

Количество серий: 8.

Премьера: июнь 2023 года.

Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов.

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн.

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков.

Художник-постановщик: Леонид Кипнис.

Оператор-постановщик: Станислав Шарков.

Сценаристы: Илья Тилькин, Александр Грязин.

В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.

* * *

«ВайТ Медиа» — одна из крупнейших российских продакшн-компаний, основана в 2009 году.

Компания производит контент в различных жанрах: сериалы, телешоу, художественные, телевизионные, документальные и анимационные фильмы, многие из которых стали лидерами в своем направлении. За 13 лет произведено свыше 4 000 премьерных часов контента, более 30 проектов находятся в работе.

Сериалы и полнометражные фильмы производства компании «ВайТ Медиа» отмечены престижными российскими и международными кинопремиями.

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«НМГ Студия» была создана Национальной Медиа Группой в октябре 2018 года для развития и обогащения российского кинорынка проектами мирового уровня, а также расширения присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства.

Сейчас в разработке «НМГ Студии» свыше 25 проектов. Также идут съемки шести новых проектов, а еще 12 находится в сценарном производстве.

* * *

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, также представлен в подписках VK Combo и «Огонь» ГПБ.

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more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте собственные проекты в линейке more originals, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

Теги: #ростелеком
Источник: Псковская Лента Новостей
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