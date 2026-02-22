 
Общество

Русская кухня — это отражение души народа, его традиций и истории

0

Представьте себе тихое утро на берегу живописной реки, свежий воздух, запах свежеиспеченного хлеба и ароматы традиционных русских блюд. Именно такую картину можно увидеть в одном из лучших русских ресторанов нашего города.

Расположенный на берегу реки, ресторан Стругановъ приглашает гостей окунуться в атмосферу русской старины. Интерьер выполнен в классическом русском стиле: деревянные стены, резные столы и стулья, яркие народные орнаменты создают ощущение настоящего русского дома.

Ну а сегодня здесь пройдут традиционные масленичные гуляния, гостей жду веселые конкурсы, подарки, и, конечно же, угощения!

До встречи в ресторане «Стругановъ»

Ресторан расположен на Красноармейской наб., д. 16 А

Телефон: 8-900-990-09-90

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid:2SDnjcPcL3r

 

