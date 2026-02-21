50 рыболовов собрались на чемпионате в Опочке

Традиционные муниципальные соревнования по подлёдному лову рыбы на мормышку прошли на Рясинском озере в Опочецком муниципальном округе сегодня, 21 февраля. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин/ страница ВКонтакте

Глава Опочецкого муниципального округа поприветствовал участников чемпионата.

«Среди любителей ловить рыбу на мормышку были не только мужчины, но и прекрасные наши женщины, и дети. Погода выдалась прекрасная, солнечная. Главное в этих соревнованиях - не количество пойманной рыбы, а то, что участники провели этот день на природе, на свежем воздухе в приятной компании и вместе с семьей» - отметил Юрий Ильин.