50 рыболовов собрались на чемпионате в Опочке

Традиционные муниципальные соревнования по подлёдному лову рыбы на мормышку прошли на Рясинском озере в Опочецком муниципальном округе сегодня, 21 февраля. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин. 

Фото здесь и далее: Юрий Ильин/ страница ВКонтакте

Глава Опочецкого муниципального округа поприветствовал участников чемпионата. 

 

«Среди любителей ловить рыбу на мормышку были не только мужчины, но и прекрасные наши женщины, и дети. Погода выдалась прекрасная, солнечная. Главное в этих соревнованиях - не количество пойманной рыбы, а то, что участники провели этот день на природе, на свежем воздухе в приятной компании и вместе с семьей» - отметил Юрий Ильин. 

