Псковские предприниматели обязаны направить отчеты в налоговые органы не позднее 26 июня - ФНС

Псковские предприниматели и организации обязаны направить отчетность в налоговые органы не позднее 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
С 2023 года в рамках перехода на Единый налоговый счет (ЕНС) для большинства налогов и взносов установлены общие сроки налоговой отчетности и перечислений в бюджет, где:
Управление ФНС России по Псковской области обращает внимание на то, что в июне 25-е число выпадает на выходной день, поэтому представить уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в налоговый орган необходимо в срок не позднее 26 июня 2023 года.
В июне организациям и индивидуальным предпринимателям предстоит направить:
Форма, порядок заполнения и формат представления уведомления установлены приказом ФНС России от 2 ноября 2022 N ЕД-7-8/1047@.
Важно помнить о своевременной подаче уведомлений об исчисленных суммах. Без них деньги не могут быть распределены по бюджетам, что приведет к начислению пени, предупредили в УФНС.
Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки, начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.