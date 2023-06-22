Общество

Псковские предприниматели обязаны направить отчеты в налоговые органы не позднее 26 июня - ФНС

Псковские предприниматели и организации обязаны направить отчетность в налоговые органы не позднее 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С 2023 года в рамках перехода на Единый налоговый счет (ЕНС) для большинства налогов и взносов установлены общие сроки налоговой отчетности и перечислений в бюджет, где:

срок направления отчетности – 25 число каждого месяца;

дата платежа – 28 число каждого месяца.

Управление ФНС России по Псковской области обращает внимание на то, что в июне 25-е число выпадает на выходной день, поэтому представить уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в налоговый орган необходимо в срок не позднее 26 июня 2023 года.

В июне организациям и индивидуальным предпринимателям предстоит направить:

уведомление для ЕНП об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов;

декларацию по налогу на прибыль за май 2023 года (для тех, кто исчисляет ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли);

декларацию по НДПИ за май 2023 года (для тех, кто признан пользователями недр).

Форма, порядок заполнения и формат представления уведомления установлены приказом ФНС России от 2 ноября 2022 N ЕД-7-8/1047@.

Важно помнить о своевременной подаче уведомлений об исчисленных суммах. Без них деньги не могут быть распределены по бюджетам, что приведет к начислению пени, предупредили в УФНС.

Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки, начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.