В России создали технологию добычи редкоземов с помощью растений

Ученые Института «Гиредмет» (входит в «Росатом») разработали технологию добычи редкоземельных металлов на техногенных отвалах с помощью растений. Методику адаптировали под отечественные условия.

Ее протестировали на образцах отходов добычи фосфогипса в Подмосковье и в Саратовской области, а также обогащения лопаритовых руд в Мурманской области.

«Подобные методы применяют для очистки территорий. Например, культуры высаживают вдоль дорог или вблизи химических заводов, чтобы удалить из земли тяжелые металлы и другие вредные соединения. Наш подход обратный — мы с помощью растений хотим извлечь из земли максимум полезных элементов», — рассказал начальник лаборатории металлургических процессов Института «Гиредмет» Виталий Санин.

По его словам, технология обойдется дешевле традиционных способов добычи редкоземов, поскольку дорогостоящие обогатительные производства заменят сравнительно простые сельскохозяйственные техники.

В качестве растений, которые эффективно накапливают полезные элементы, ученые протестировали белую горчицу, подсолнечник, кукурузу, лен, гречиху, папоротник, борщевик и ряд других видов. Кроме способности к фитоэкстракции, выбор обусловлен их быстрым ростом и наличием отработанных способов механизированного посева и уборки, пишут «Известия».

При оптимальных условиях технология позволит суммарно получать до 630 кг редкоземельных металлов с гектара ежегодно, рассказал Виталий Санин. Опытные полевые посадки начнут в следующем сезоне.

