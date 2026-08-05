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Более 300 школьников приняли участие в проекте «Нам с наукой по пути» на площадках ПсковГУ

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Первый год реализации проекта «Нам с наукой по пути» завершился в Псковском государственном университете. Более 300 ребят из Пскова и муниципалитетов изучили предметы естественно-математического цикла на профильных сменах и во время Фестиваля пяти наук, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Карточки предоставлены Псковским государственным университетом

Школьники не только пополнили багаж знаний, но и получили представление о междисциплинарности науки, научились работать в команде над реальными задачами. Проект познакомил участников с направлениями подготовки и научным потенциалом университета.

«Нам с наукой по пути» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия разрабатывали и проводили ведущие преподаватели ИФМНиИТ и ИМиЭБ. Организовывать профильные смены помогали студенты педагогических направлений ПсковГУ.

Проект действует до декабря 2026 года. 

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