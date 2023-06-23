Общество

Пассажиропоток увеличился через границу России в Псковской области

Об увеличении пассажиропотока, в том числе несовершеннолетних граждан Российской Федерации, следующих через государственную границу в период сезона отпусков и летних каникул, информирует Пограничное управление ФСБ России по Псковской области.

«В целях исключения скопления лиц и транспортных средств, следующих через многосторонние автомобильные пункты пропуска "Бурачки", "Убылинка", "Лудонка" (российско-латвийская граница), рекомендуется выбирать альтернативные маршруты следования через ближайшие автомобильные пункты пропуска "Шумилкино", "Куничина Гора" и "Брунишево" (российско-эстонская граница)», – отметили пограничники.

Во избежание возникновения проблемных ситуаций на границе, Пограничное управление напоминает населению и гостям региона о порядке выезда несовершеннолетних граждан Российской Федерации за рубеж.

Согласно требованиям Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетние граждане, как правило, выезжают из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из законных представителей. При этом согласия второго родителя, усыновителя, опекуна или попечителя на выезд не требуется.

В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из России без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие одного из его законных представителей на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации.

В случае, если один из родителей, опекунов или попечителей заявил о своем несогласии на выезд из Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда решается в судебном порядке. Удостовериться в отсутствии ограничения на выезд можно заранее, обратившись в подразделения УВМ МВД России по Псковской области.