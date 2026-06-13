Поселок Усвяты отмечает 1005-ю годовщину основания

Посёлок Усвяты празднует 1005‑летний юбилей. Об этом сообщил глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Петров / «ВКонтакте»

В своём праздничном обращении глава Усвятского муниципального округа отметил особую ценность малой родины.

«Усвяты — это не просто маленькая точка на карте нашей страны, а уникальное место с богатой историей и красивой природой. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и нашими людьми», - отметил Дмитрий Петров.

Отдельные слова благодарности за любовь к родному поселку и созидательный труд он направил к жителям поселка.

«Пусть в ваших домах всегда царят мир и гармония, а в делах сопутствует успех. Желаю всем нам любить наш родной поселок и вместе делать его ещё лучше!» - заключил глава округа.