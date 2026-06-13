СОЦПРОФ требует защитить права работников маркетплейсов и платформ

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ настаивает на актуализации Трудового кодекса с учётом развития цифровой экономики: необходимо обеспечить социальную защиту миллионов россиян, работающих на маркетплейсах, в агрегаторах и на платформах. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram‑канале.

Сергей Вострецов обратил внимание на масштаб проблемы: по его словам, существующая система трудового права не успевает за развитием новых форм занятости.

«Мы в СОЦПРОФ давно говорим о необходимости привести Трудовой кодекс в соответствие с реальной жизнью людей труда. Сегодня миллионы россиян работают на маркетплейсах, в агрегаторах и на платформах, часто без должной социальной защиты. Они выполняют ту же работу, что и штатные сотрудники, но остаются за рамками трудового права. Это недопустимо», - подчеркнул Сергей Вострецов.

Комментируя инициативы Минтруда, председатель СОЦПРОФ отметил их принципиальную важность для решения сложившейся ситуации. Он пояснил:

«Предлагаемые Минтрудом изменения — важный шаг вперёд. Чёткие критерии, особенно критерий участия в едином технологическом процессе, помогут признать реальные трудовые отношения там, где они существуют».

Спикер отдельно остановился на конкретных категориях работников, которые сегодня особенно нуждаются в защите, а именно работников складов, курьеров и операторов. По его словам это не просто исполнители по гражданско‑правовым договорам, это часть большой экономической машины. И они имеют право на стабильный доход, оплачиваемый отпуск, защиту от переработок и безопасность на рабочем месте.

Говоря о дальнейшей работе над законопроектом, глава объединения профсоюзов обозначил активную позицию СОЦПРОФ. По его словам:

«СОЦПРОФ будет внимательно следить за доработкой законопроекта и настаивать, чтобы голос работников был услышан. Мы готовы участвовать в консультациях и предлагать дополнительные меры, которые усилят защиту прав трудящихся в новой цифровой реальности».

В завершение Сергей Вострецов сформулировал главный приоритет всей инициативы — реальную помощь людям.

«Главное — чтобы изменения не остались на бумаге, а реально улучшили положение людей, которые ежедневно обеспечивают работу российской экономики», - заключил спикер.