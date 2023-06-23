Найти свою формулу счастья пожелал молодёжи региона Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил молодое поколение с Днем молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Тем не менее, фундамент всей жизни закладывается именно в юности и молодости, поэтому очень важно грамотно распорядиться этим временем и направить свою энергию в правильное русло: получить образование, научиться коммуницировать, определиться с жизненными приоритетами, подчеркнул он. «Вы смелые, дерзкие, любознательные, амбициозные – используйте эти преимущества молодости во благо», - обратился Александр Котов к молодежи.
«Я искренне желаю вам найти свою формулу счастья, быть полезными обществу, любить Родину и всегда идти вперёд! Крепкого здоровья, благополучия, ярких побед и высоких достижений!» - добавил спикер регионального парламента.