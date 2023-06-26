Общество

Псковичка стала амбассадором национальной премии «Горы России»

Официальный представитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Псковской области Анастасия Князькова стала амбассадором национальной премии «Горы России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

Фото здесь и далее: АНО «Россия – страна возможностей»

Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В последнее десятилетие горнолыжный туризм относится к наиболее динамично растущим направлениям отдыха в России. На сегодняшний день в стране действуют 220 горных и горнолыжных курортов и комплексов, где ежегодно отдыхают порядка 4,5 млн горнолыжников и сноубордистов и около 20 миллионов посетителей. Один из них располагается в Псковской области – горнолыжный комплекс «Мальская Долина». Для поддержки данного направления отрасли и возможности курортам заявить о себе, своих услугах и конкурентных преимуществах на всю страну в 2022 году была создана первая национальная премия «Горы России». Лауреатами стали 23 горнолыжных курорта страны.

Организатором премии является АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий». Генеральный директор центра Илья Виноградов рассказал, что премия стала важным ориентиром для тех, кто не представляет свой отдых без горных лыж или сноуборда, а также своеобразным знаком качества для горнолыжных курортов: «Появление такой формы оценки, как «горнолыжный Оскар» – очень важное событие для индустрии горного туризма. Премия народная, победителей выбирают сами гости, и важными проводниками в 2023 году между ними и премией становятся послы гостеприимства».

Напомним, в 2023 году в Псковской области был выбран посол гостеприимства – Анастасия Князькова. Официальный представитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» развивает региональное туристическое сообщество, взаимодействуя с государственными, общественными и бизнес-структурами, содействует развитию туристической привлекательности региона и вдохновляет коллег развиваться в профессии. Как амбассадор премии «Горы России» она будет привлекать курорты и горнолыжные комплексы к участию, а также вовлекать жителей в активный отдых на горнолыжных курортах России.

Премия проводится путем народного онлайн-голосования на официальной информационной платформе, с помощью которого выбираются лучшие горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории Российской Федерации.

Участниками премии могут стать юридические лица: горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории России, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Номинации премии можно выбрать на сайте:

12 общероссийских номинаций, среди которых: лучший курорт, отель, хостел, spa-отель, туроператор, глэмпинг, событийный курорт и другие;

8 номинаций на лучший горнолыжный курорт по федеральным округам;

8 номинаций на лучший горнолыжный отель по федеральным округам.

Регистрация продлится до 31 июля 2023 года.

Участие в открытом народном онлайн-голосовании может принять любой житель страны.