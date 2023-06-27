Общество

Почётный гражданин Гдова Сергей Каширин скончался на 95-м году жизни

Почётный гражданин города Гдова, член Союза писателей России. член Международной Ассоциации баталистов и маринистов, краевед, поэт Сергей Каширин скончался на 95-м году жизни. Об этом глава Гдовского района Алексей Васильев сообщил в своем Telegram-канале.

Сергей Каширин. Фото: Алексей Васильев / Telegram

«На 95-м году жизни ушёл из жизни Сергей Иванович Каширин. Почётный гражданин города Гдова. Поэт, посвятивший стихи древнему городу и его окрестностям. Член Союза писателей России. Член Международной Ассоциации баталистов и маринистов. Обладатель множества писательских титулов и званий. Краевед, человек с активной жизненной позицией. Настоящий патриот своей страны», - написал Алексей Васильев.

Глава Гдовского района отметил, что лично был знаком с Сергеем Кашириным. «Это был сильный человек, который, как и полагается офицеру, всегда стремился к достижению поставленных целей. Он болел душой за Гдовский район. Последние годы, находясь в Санкт-Петербурге, Сергей Иванович всегда поддерживал отношения с земляками, интересовался новостями. Несмотря на почтенный возраст, поэт не переставал писать стихи и встречаться с почитателями его творчества», - рассказал он.

«Поколения земляков знали, и теперь уже будут помнить Сергея Ивановича, как достойнейшего человека. Добрая память о нём навсегда останется в наших сердцах. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!» - добавил Алексей Васильев.