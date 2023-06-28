Общество

У школьников могут появиться новые обязанности уже с 1 сентября

Уже с нового учебного года в обязанности школьников могут войти уборка класса, уход за газонами на пришкольной территории и помощь работникам библиотеки или музея. Это позволяют поправки в закон «Об образовании», касающиеся трудового воспитания школьников, которые Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 28 июня.

Документ вносит изменения сразу в несколько статей закона «Об образовании». Так, в статье 2 предложено расширить понятие «воспитание», дополнив его деятельностью, направленной на «формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам». А статью 3 о принципах госполитики в сфере образования — понятием «единство обучения и воспитания».

Также статью 28 о компетенциях и правах образовательных организаций хотят дополнить новым пунктом — «содействие участию обучающихся в общественно полезном труде». А статью 43 об обязанностях и ответственности учащихся — пунктом о бережном отношении к имуществу образовательной организации, пишет «Парламентская газета».

Приучение детей к труду — дело хорошее, прокомментировал предложенные изменения член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. При этом он поинтересовался: «Не приведут ли новые нормы к тому, что директор школы сможет вывести детей к себе на дачу под видом того, что копать грядки и сажать картошку — это тоже труд?»

«Такая ситуация исключена. Речь идет об общественно полезном труде в школе или на пришкольном участке, мы это четко прописали. Предложенные нормы также не означают, что технических служащих в школах заменят детьми. Такой задачи нет», — ответила коллеге председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.