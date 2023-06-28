Общество

Фуру с гуманитарной помощью для эвакуированных белгородцев загрузили в Пскове

Фуру с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Белгородской области загрузили члены Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и волонтёры 29 июня. Об этом в своём Telegram-канале сообщил секретарь реготделения партии, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Машина отправится в Великие Луки для дозагрузки, после – в Белгородскую область.

«На призыв партии о помощи откликнулись коллективы предприятий, неравнодушные жители из разных уголков Псковщины. Вместе мы собрали и отправляем в Белгородскую область товары первой необходимости, одежду, обувь, продукты питания. Спасибо каждому за доброе сердце! Мы вместе со всей страной помогаем нашим соотечественникам, которые оказались в сложной ситуации. Трудности нас всех объединяют, закаляют и делают сильнее!» – отметил Александр Козловский.

Он также выразил благодарность руководителю региональной общественной приемной партии «Единая Россия», руководителю ООО «Псков-Полимер» Юрию Сорокину, генеральному директору Псковской швейной фабрики «Славянка» Елене Косенковой, генеральному директора ЗАО «ЗЭТО» Денису Мунштукову и депутату Пустошкинского районного Собрания, предпринимателю Сергею Сизову за регулярную поддержку акций помощи «Единой России». Сергей Сизов предоставляет фуры для доставки грузов.

Депутат также напомнил, что жители Белгородской области, которые нашли приют у родственников и знакомых в Псковской области, могут обратиться за поддержкой в местные отделения «Единой России» в Пскове, Великих Луках, районах. «Мы поможем пережить это сложное время», – добавил Александр Козловский.