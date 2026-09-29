Заповедные места Псковщины. ЛОНГРИД

Псковская область — это не только древние крепости и исторические места. Это край, где сама природа является уникальной: тысячелетние болота, сосновые боры, системы ледниковых озёр и долины, хранящие память о первых русских поселениях. Здесь, на северо-западе России сохранились ландшафты, которые почти не знали промышленного вмешательства. Почти 8% территории области — это особо охраняемые природные территории (ООПТ): от федеральных заповедников до небольших памятников природы.

Подробности об уникальной природе Псковщины и ее заповедных уголках — в нашем лонгриде.