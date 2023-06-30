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Общество

Зону охраны купеческих дворов в селе Велье предстоит утвердить областному Собранию

30.06.2023 15:24|ПсковКомментариев: 0

Пакет документов о границах объединённой зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс купеческих дворов, XVII – XIX вв» и региональных объектов культурного наследия «Усадьба Болталовых», «Усадьба Крестовских», «Усадьба Машневых» и «Церковь Воздвиженская» поступил на утверждение в областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Памятники истории и архитектуры расположены в селе Велье Пушкиногорского района. Историческая застройка из каменных и деревянных купеческих и мещанских особняков относится к XVIII – XIX векам. Храм Воздвижения Креста Господня был построен в 1763 году, в более позднее время к церкви была пристроена каменная  колокольня.

Согласно документам охраняемая территория разделена на несколько зон, отличающихся устанавливаемыми ограничениями и требованиями к градостроительным регламентам: единая охранная зона (ЕОЗ), единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) и единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ).

В ЕОЗ запрещается строительство капитальных объектов за исключением применения мер по сохранению и восстановлению историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия, например, восполнению частично или полностью утраченных элементов. Не разрешается увеличивать высотные параметры существующих зданий и протяжённость уличных фасадов. Запрещена замена окон со столярными заполнениями традиционного типа на «евроокна» без расстекловки, облицовка фасадов полимерными и металлическими материалами, применение профилированного металлического листа в качестве кровельного материала, установка ограждений земельных участков высотой выше двух метров и глухих заборов между домами, расположенными по линиям застройки. В перечень запретов включено проведение всех видов земляных работ, за исключением археологических, а также прокладка газопроводов, электрических кабелей, линий телефонной и сотовой связи, установка рекламных конструкций, размещение на уличных фасадах спутниковых антенн и кондиционеров.

Для ЕЗРЗ с разделением на подзоны прописаны высотные ограничения от 5 до 8 метров, длина фасадов по красной линии застройки не может превышать 16 метров. Здесь так же действуют запреты на применение современных полимерных и металлических строительных материалов, использование диссонирующих цветовых решений и установку высоких глухих заборов.

Для сохранения ландшафта в зоне ЕЗОЛ запрещается проведение работ, приводящих к изменению гидрогеологической характеристики территории, изменение существующих отметок рельефа более чем на 2 метра, планировочное изменение береговой линии водных объектов. Не допускается возведение объектов капитального строительства, размещение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций любых типов, устройство парковок, организация свалок, размещение мачтовых конструкций, в том числе вышек сотовой связи.

В проекте постановления оговаривается, что в случае возникновения убытков, причинённых в связи с установлением объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, они будут возмещены финансовым органом Псковской области в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

«Про необходимость принятия охранной зоны исторического поселения Велье, мы говорим очень давно, наверное, начиная с 1995 года», - прокомментировал поступивший в Собрание документ вице-спикер Армен Мнацаканян – почти десять лет историк посвятил работе в музее-заповеднике «Михайловское», одним из объектов которого является городище Велье, сейчас населённый пункт входит в границы избирательного округа депутата.

«Это очень важный документ, который, с одной стороны, будет способствовать сохранению исторического наследия, а с другой, даст чёткое понимание, как будет проходить современное развитие села», - отметил вице-спикер и привёл в подтверждение пример. При строительстве ФАПа в Велье возникли большие трудности с выбором земельного участка из-за отсутствия ясности, где можно возводить новый объект, а где стройка невозможна из-за близости памятников. 

«Утверждение границ зон охраны снимает эту проблему – и глава района, и главы волостей, и музейщики, и местное население – все будут понимать, где какая земля и какие разрешения и запреты там действуют», - подытожил Армен Мнацаканян.

Кроме того, по мнению вице-спикера, наличие утверждённых охранных документов расширит возможности привлечения федеральных средств на восстановление объектов культурного наследия в Велье.

До внесения в региональный парламент проект объединенной зоны охраны в селе Велье прошёл согласование в Министерстве культуры РФ и был размещён в открытом доступе в интернете для общественного обсуждения. Никаких предложений от граждан и организаций не поступило.

Рассмотрение представленного пакета документов пройдёт на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, а затем на сессии Собрания.

Пресс-портрет
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #культурное наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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