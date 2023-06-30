Общество

Пункт пропуска «Куничина гора» станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди

Пункт пропуска «Куничина гора» на российско-эстонской границе станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что с помощником президента России Игорем Левитиным и председателем комитета Госдумы по транспорту Евгением Москвичевым осмотрели в Печорском районе ряд объектов транспортно-логистической сферы. Особое внимание уделили работе пункта пропуска на границе России с Евросоюзом.

«Здесь бывают периоды, когда формируется многокилометровая очередь. Особенно когда соседи начинают менять что-то в своих регламентах (а то и откровенно саботировать работу)», - написал губернатор.

По его прогнозам, создание электронной очереди поможет решить вопросы безопасности на дорогах, экологии и сделает процесс пересечения границы более оперативным и удобным.

«Благодарю Игоря Евгеньевича и Евгения Сергеевича за доверие и системную поддержу Псковской области. Мы не подведем», - пообещал Михаил Ведерников.