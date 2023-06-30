Общество

Дожди с грозами и порывистым ветром прогнозируют на Северо-Западе

Тепло будет прерываться грозовыми дождями на территории Европейской России на предстоящей неделе с 3 по 9 июля.

На погоде Северо-Запада скажется влияние атлантических циклонов, поэтому здесь пройдут дожди, на юге с грозами и порывистым ветром. Преобладающая дневная температура на севере +12…+17˚, на юге – до +21…+26˚.

В Центральной России ливни с грозами будут носить локальный и кратковременный характер и ожидаются преимущественно в начале и конце рабочей недели. Так что они не помешают воздуху хорошо прогреваться – здесь температурный максимум +25…+30˚, в Черноземье и до +28…+33˚.

В Санкт-Петербурге время от времени прошумят грозовые дожди, и только в среду-четверг существенные осадки маловероятны. Преобладающая дневная температура +22…+25˚, в понедельник на 2–3° прохладнее.

В Москве локальные ливни и грозы возможны только в начале и конце рабочей недели. Днём в столице +24…+27˚, во второй половине периода до +27…+30˚.